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Diễn viên Hồng Đăng cảnh báo

Tuệ Anh
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Động thái của nam diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Hồng Đăng vừa lên tiếng cảnh báo người hâm mộ sau khi phát hiện một tài khoản mạng xã hội giả mạo mình. Trên trang cá nhân chính thức, nam diễn viên chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy lo ngại: "Xin thông báo trang này không phải của mình… Mọi người cảnh giác nhé!" . Kèm theo đó, anh đăng tải hình ảnh tài khoản giả mạo để người theo dõi dễ dàng nhận diện và tránh bị nhầm lẫn.

Diễn viên Hồng Đăng cảnh báo - Ảnh 1.

Hồng Đăng cho biết tài khoản trong ảnh không phải là anh

Bài đăng lập tức thu hút nhiều bình luận. Khi một người bạn vào hỏi thăm liệu vụ việc có ảnh hưởng gì đến mình hay không, Hồng Đăng tiếp tục bày tỏ sự lo lắng: "Mình thì không vấn đề, chỉ sợ nhỡ có vấn đề với bạn bè, người thân mình thôi".

Chia sẻ của nam diễn viên nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả. Nhiều người cho rằng điều đáng ngại không chỉ là việc sử dụng trái phép hình ảnh người nổi tiếng, mà còn là nguy cơ các đối tượng lợi dụng danh nghĩa nghệ sĩ để nhắn tin vay tiền, quảng cáo sản phẩm hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo.

Thực tế, tình trạng giả mạo tài khoản mạng xã hội của nghệ sĩ, doanh nhân và cơ quan, tổ chức đang trở thành vấn nạn. Các cơ quan chức năng liên tục phát đi cảnh báo về việc xuất hiện nhiều fanpage, tài khoản mạo danh nhằm đánh cắp thông tin cá nhân hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân được khuyến cáo chỉ theo dõi các tài khoản đã được nghệ sĩ xác nhận, đồng thời không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân khi chưa kiểm chứng.

Diễn viên Hồng Đăng cảnh báo - Ảnh 2.

Diễn viên Hồng Đăng cảnh báo - Ảnh 3.

Hồng Đăng hiện dành nhiều thời gian cho gia đình và kinh doanh

Sau thời gian vắng bóng trên sóng truyền hình, Hồng Đăng dần trở lại với nhịp sống bình thường. Anh dành nhiều thời gian cho gia đình, kinh doanh và thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Nam diễn viên cũng xuất hiện tại một số sự kiện giải trí và nhận được sự quan tâm của khán giả mỗi khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân.

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