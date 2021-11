Diễn viên Hoàng Yến: Tôi không có nhu cầu đòi trợ cấp nuôi con của chồng cũ

Diễn viên Hoàng Yến nổi tiếng với những vai diễn lẳng lơ trên màn ảnh nhỏ. Chị cũng không ngại chia sẻ rằng bản thân đã trải qua 4 đời chồng. Đối với Hoàng Yến, hôn nhân là hành trình trải nghiệm và tận hưởng chứ không phải ràng buộc lẫn nhau.



Ở tuổi 46, Hoàng Yến vui vẻ sống với đam mê của mình. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh gợi cảm, trẻ trung lên trang cá nhân.

Diễn viên Hoàng Yến.

"Sau khi phẫu thuật nâng ngực, tôi mặc gì trông cũng như đang "khoe"





U50 nhưng vẫn tự tin khoe hình thể nóng bỏng với croptop, bikini, dường như Hoàng Yến đang rất tự tin vào vóc dáng của mình?

Thú thực là tôi không hề có ý định khoe hình thể gì cả. Thời gian gần đây bỗng dưng tôi không thích mặc váy áo điệu đà nữa mà thích mặc vest. Nhưng nếu mặc vest mà kết hợp với áo sơ mi hay áo thun dài thì lại hơi "ngộp".

May mắn là thời gian gần đây do kiên trì dùng bột cần tây nên vòng eo của tôi từ 88 giảm xuống còn 63, nên tôi tự tin chọn croptop cho trẻ trung, năng động thôi.

Tôi không có ý định khoe vẻ gợi cảm hay khoe vóc dáng, nhưng từ sau khi phẫu thuật nâng ngực, tôi mặc gì trông cũng như đang "khoe" vậy.

Ở tuổi U50, Hoàng Yến vẫn rất gợi cảm.

Mỗi lần thay đổi phong cách, hẳn Hoàng Yến phải đầu tư khá nhiều?

Tôi không chạy theo thương hiệu hay giá tiền của trang phục đâu. Nếu thích, tôi sẽ cùng các con gái tới một vài trung tâm thương mại, mua những món đồ có kiểu dáng, thiết kế mình thích.

Như đợt vừa rồi, vì bỗng dưng thích mặc vest, tôi và các con "lượn" qua Zara, H&M để lựa chọn những món phù hợp, cũng chỉ mất tầm vài ba chục triệu cho mỗi lần mua sắm thế thôi.

Nhưng vẫn có những khán giả cho rằng Hoàng Yến "chỉ đẹp trên ảnh thôi"?

Họ nghĩ thế thì cứ cho là như thế đi! Quan trọng là bản thân tôi thấy mình đẹp. Tôi chưa từng tắm trắng nhưng da vẫn trắng nõn, thậm chí còn có người mời tôi quảng cáo cho dịch vụ tắm trắng đấy!

Cũng có người còn bảo tôi rằng: Có tuổi rồi thì ăn mặc cho nền nã! Nhưng tôi cho rằng đấy là những suy nghĩ cổ hủ. Nếu ai mà có năng lượng tiêu cực, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi những comment như vậy, nhưng tôi thì không.

Với tôi, những nhận xét đó tôi cho rằng do họ không hiểu mình nên tôi chỉ cười thôi. Rất nhiều người gặp tôi ngoài đời, chẳng ai tin là tôi 46 tuổi, họ chỉ nghĩ tôi 28, 30 mà thôi.

Tôi cũng không thích tư tưởng phụ nữ lớn tuổi rồi, sinh con rồi thì "chỉ được thế thôi" và chấp nhận để bản thân mình già nua, xấu xí! Tại sao phải như thế? Tuổi nào mình cũng có quyền làm đẹp, có quyền đẹp theo ý của mình chứ.

"Chẳng ai tin là tôi 46 tuổi, họ chỉ nghĩ tôi 28, 30 mà thôi".

"Đừng bắt đàn ông phải chịu trách nhiệm, nếu họ không muốn"

Chị thường xuyên đáp trả những comment trái chiều của khán giả một cách thẳng thắn, chị không sợ mất hình ảnh ư?

Ở tuổi này, đã trải qua quá nhiều khổ đau, biết yêu những khổ đau của mình thì thực sự tôi không ghét những người không thích mình. Tôi cho rằng những người đang phê phán, chê trách tôi là những người đang không có được hạnh phúc thực sự.

Nếu họ đang hạnh phúc thực sự, họ sẽ chẳng bao giờ có những suy nghĩ tiêu cực như thế. Vậy thì chẳng lẽ mình lại đi chấp cả với những người đang không được hạnh phúc ư?

Nhưng đôi khi, tôi cũng cần phải lên tiếng để cho họ rõ quan điểm của mình và để họ thấy Hoàng Yến không phải người dễ bị bắt nạt!

Thường xuyên chia sẻ về quan điểm phóng khoáng với hôn nhân và cuộc sống của phụ nữ, chị nhận được phản ứng thế nào từ các khán giả nữ?

Tôi thấy rất nhiều chị em phụ nữ nhắn tin cho tôi nói rằng họ như được tiếp thêm động lực, rằng tôi đã truyền cảm hứng cho họ. Không ít lần tôi nhận được những câu tâm sự kiểu: "Chị ơi em muốn bỏ chồng, chị cho em lời khuyên."

"Nếu sống với nhau mà như địa ngục thì hãy mạnh dạn để bước ra khỏi đau khổ".

Thú thực, tôi không cổ súy việc ly hôn. Nhưng tôi luôn khuyên các chị em hãy cân nhắc được – mất khi tiếp tục duy trì hôn nhân hoặc từ bỏ nó. Hãy vì chính mình chứ đừng bận tâm đến miệng tiếng thiên hạ. Cuộc sống của chúng ta thực tế rất ngắn, ngoài tình yêu nam nữ chúng ta còn rất nhiều hạnh phúc khác, nếu sống với nhau mà như địa ngục thì hãy mạnh dạn để bước ra khỏi đau khổ.

Thời gian gần đây câu chuyện 1 hoa hậu tố chồng đại gia đánh đập, ngoại tình sau những năm tháng cô ấy hi sinh vì gia đình, chị nghĩ sao về điều này?

Cá nhân tôi cũng từng có những khoảng thời gian "xuống xác" vì gia đình, nhưng tôi không ân hận. Vì thực tế, khi chúng ta làm việc gì cho ai đó là do chúng ta cam tâm tình nguyện mà. Họ đâu có bắt chúng ta phải hi sinh cho họ đâu? Vậy nên việc mình làm là do mình tự quyết định đấy chứ, đã là tự mình quyết định thì sao còn phải hối tiếc?

Nếu là người thân của bạn hoa hậu đó, tôi sẽ khuyên em ấy hãy bình thản, buông bỏ đi. Đừng dùng từ "hi sinh" trong hoàn cảnh này nữa, bởi nói mình hi sinh nghĩa là mình vẫn còn chấp niệm, vẫn đòi hỏi người khác phải ghi nhận. Chúng ta hãy xem như mình đã cho đi và đừng tiếc nuối, oán trách gì nữa cả.

"Tôi không có nhu cầu đòi trợ cấp nuôi con của chồng cũ! "

Chị từng chia sẻ rằng sau khi ly hôn, chị không còn muốn liên lạc lại với những người chồng cũ. Vậy họ có hỗ trợ chị trong việc nuôi con?

Đã chia tay rồi, tôi không bao giờ muốn gặp lại chồng cũ, dù thực sự không hề oán trách hay thù hận gì cả. Bởi nó rất tế nhị, sau này họ cũng sẽ có bạn gái, có vợ mới và bản thân mình cũng thế. Việc gặp lại nó sẽ tạo ra sự không thoải mái cho chính người trong cuộc và cho cả những người đến sau nữa.

Đã đường ai nấy đi, "người còn không tiếc thì tiếc gì cái răng sâu", nếu không giữ được nhau rồi thì dăm ba triệu, mươi triệu 1 tháng để nuôi con có là cái gì?

"Đừng bắt đàn ông phải chịu trách nhiệm nếu họ không muốn".

Tôi không thích việc phải chia nhau để nuôi con, nghe nó chua xót lắm! Tôi khẳng định đàn ông rất rõ ràng, rất thấu hiểu từ tình cảm cho tới tiền bạc. Nhưng quan trọng là họ có muốn có trách nhiệm hay không mà thôi.

Bản thân mình có đòi hỏi, có trách móc cũng chẳng được gì! Tôi nghĩ rằng đừng bắt đàn ông phải chịu trách nhiệm nếu họ không muốn. Nếu bố của các con muốn chu cấp, muốn hỗ trợ các con, tôi chắc chắn sẽ không ngăn cản.

Còn nuôi con nó là thiên chức của người phụ nữ. Kể cả tôi phải ra đường bán xôi, bán phở để nuôi con, tôi cũng sẵn sàng làm. Tôi không có nhu cầu đòi trợ cấp nuôi con của chồng cũ!