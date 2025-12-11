Diễn viên Hoàng Yến rục rịch kết hôn lần thứ 5?

Diễn viên Hoàng Yến là cái tên không còn xa lạ với khán giả Việt. Cô từng tham gia các bộ phim như Hương vị tình thân, Trò đời, Đi qua bóng tối, Về nhà đi con... Ngoài đời thực, diễn viên sinh năm 1976 trải qua 4 cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Hiện tại, diễn viên Hoàng Yến đang hạnh phúc bên bạn trai mới. Trên trang cá nhân, cô khiến netizen đứng ngồi không yên khi mới đây đăng tải hình ảnh với nửa kia. Trong bức hình, bạn trai Văn Cường đang đeo nhẫn cho diễn viên Hoàng Yến. Cô viết: "Nhìn cái ảnh này xao xuyến phết nhờ chồng 5".

Dưới phần bình luận, bạn trai của Hoàng Yến còn ẩn ý: "Nàng chuẩn bị bung lụa đi". Cô nhanh chóng phản hồi ngọt ngào: "Đang sợ lại bung quá đây này tình yêu". Cư dân mạng nghi vấn cho rằng Văn Cường đã cầu hôn Hoàng Yến, cả hai rục rịch kết hôn.

Hoàng Yến từng chia sẻ chồng sắp cưới là người yêu cũ cách đây 20 năm của cô. Cả hai từng có chuyện tình đẹp nhưng vì Hoàng Yến khi đó đã trải qua 2 đời chồng, có 2 người con, cảm thấy chênh lệch với bạn trai nên khi đó cô đề nghị chia tay. Sau khi Hoàng Yến ly hôn chồng thứ 4 một thời gian, anh đã liên hệ và tình cảm của hai người dần được vun đắp trở lại.

Cô từng chia sẻ: "Anh ấy thì rất ngôn tình, ở châu Âu mà. Anh rất lãng mạn nhưng lại rất thực tế. Điều Yến ấn tượng nhất ở anh là chưa bao giờ nói to, lúc nào cũng nhẹ nhàng, rất chắc chắn".

Vào tháng 11, cô từng bức xúc khi bị soi mói chuyện đời tư. "Các anh các chị gì giật tít ơi. Sao cứ moi móc chuyện đời tư người ta ra buồn cười thế. Đã thế lại còn nói sai sự thật nữa. Nhân đây tôi nói rõ sự thật là chồng 5 tôi còn chưa cưới nhé. Chồng 6 ở đâu ra. Lỡ đăng sai sự thật chọn cái ảnh đẹp đẹp 1 tí, nỡ lòng nào đi chọn cái ảnh mặt nhăn nhúm đúng lúc người ta biểu cảm trong phim chả đẹp tí nào", cô viết.

Trước khi chính thức hé lộ chuyện kết hôn lần thứ 5, diễn viên Hoàng Yến đã trải qua hành trình tình duyên đầy trắc trở với 4 cuộc hôn nhân tan vỡ. Năm 18 tuổi, cô lên xe hoa lần đầu nhưng nhanh chóng ly hôn vì bị chồng phản bội. Bốn năm sau, Hoàng Yến tái hôn với người chồng thứ hai qua giới thiệu của người quen, song cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài 3 năm.

Năm 2011, nữ diễn viên kết hôn lần thứ ba với bạn trai kém 8 tuổi, nhưng sau 4 năm chung sống, cả hai quyết định đường ai nấy đi. Đến năm 2017, Hoàng Yến bước vào cuộc hôn nhân thứ tư và tiếp tục kết thúc trong sóng gió chỉ sau 3 năm.

Tháng 6/2021, Hoàng Yến gây xôn xao dư luận khi bị chồng cũ thứ tư hành hung ngay giữa nơi công cộng, dù cả hai đã ly hôn được một năm. Cú đấm mạnh khiến nữ diễn viên gãy xương mũi, gương mặt đầy vết bầm tím và mất nhiều thời gian mới hồi phục.

Diễn viên Hoàng Yến từng bị chồng cũ đánh gãy mũi ở nơi công cộng