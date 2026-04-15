Diễn viên hài nổi tiếng qua đời đột ngột ở tuổi 26, vừa đăng bài “Tối nay tôi sẽ diễn” thì mất ngay trong ngày

Dương Nam |

Cái chết của diễn viên hài này đã gây ra cú sốc lớn cho đồng nghiệp và công chúng.

Chiều 15/4, tờ Yahoo News đưa tin, nam diễn viên hài nổi tiếng Nhật Bản Yohei vừa đột ngột qua đời vì 1 căn bệnh cấp tính. Nam nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 26 vào hôm 10/4, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và công chúng xứ sở hoa anh đào.

Nguyên nhân khiến Yohei tử vong được xác định ban đầu là do bệnh cấp tính, tuy nhiên chi tiết cụ thể về căn bệnh này vẫn chưa được công bố trên các phương tiện truyền thông.

Đáng nói trước khi mất, nam nghệ sĩ trẻ không hề để lộ ra bất kỳ dấu hiệu sức khỏe bất thường nào. Thậm chí, ngay vào ngày Yohei đột ngột qua đời (10/4), anh vẫn vui vẻ tương tác với fan trên mạng, còn khoe với người hâm mộ: “Lúc 7 giờ tối nay, tôi sẽ biểu diễn ở Shimokitazawa nha mọi người. Rất mong được các bạn tới ủng hộ”. Thế nhưng đến giờ diễn, nam ngôi sao đã không xuất hiện, khiến 1 người đồng nghiệp phải tự mình đảm nhận toàn bộ màn biểu diễn. Tới nay, công chúng mới bàng hoàng phát hiện ra Yohei đã qua đời vào thời điểm đó nên mới không thể tới trình diễn theo đúng lịch trình ban đầu.

Danh hài Yohei đột ngột qua đời ở tuổi 26 vì 1 căn bệnh cấp tính. Ảnh: Yahoo News

Trên website chính thức, công ty quản lý mới đây đã bày tỏ nỗi đau xót tột cùng trước cái chết của Yohei: “Yohei đã đột ngột qua đời vào ngày 10/4. Trước sự việc quá đỗi bất ngờ, toàn thể nghệ sĩ và nhân viên công ty chúng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật và vẫn đang chìm trong nỗi đau buồn sâu sắc. Chúng tôi chân thành cảm ơn tình cảm mà mọi người đã dành cho Yohei lúc sinh thời. Chúng tôi khẩn thiết hy vọng mọi người hãy dành sự tôn trọng cho tang quyến trong khoảng thời gian khó khăn này, đồng thời không đăng tải bất kỳ nội dung suy đoán vô căn cứ nào lên mạng”.

Song song với đó, công ty quản lý cũng cho biết thêm họ đang cố gắng xử lý, điều chỉnh lịch trình công việc đã lên kế hoạch từ trước của nhóm hài Kyouhansha (nhóm của Yohei).

Trên trang cá nhân, nhiều đồng nghiệp vừa chia sẻ những bài đăng tưởng niệm dành cho cố nghệ sĩ. Kuro-chan (nhóm hài Yasuda Dai Circus) đau xót bày tỏ: “Yohei đã qua đời ở tuổi đời còn quá trẻ. Kyouhansha là nhóm hài đầy năng lượng, và tôi luôn ấn tượng với phong cách diễn hết mình của họ. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội hợp tác cùng nhau trong các show diễn hay sự kiện trực tiếp. Mong cậu ấy được ra đi thanh thản”.

Trong khi đó, Buruma Konno gửi lời tiễn biệt: “Thật sự cảm thấy quá đáng tiếc. 1 người tốt như Yohei tại sao lại phải ra đi như thế này cơ chứ? Cậu ấy là người thân thiện, dễ gần. Phong cách diễn hài của Yohei đang dần được đông đảo khán giả công nhận, đây là giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp của cậu ấy cơ mà. Cậu ấy mới chỉ 26 tuổi thôi, không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Những tiết mục trước đây của cậu ấy sẽ luôn được mọi người nhớ đến. Yohei thật sự rất tuyệt vời”.

Cái chết đột ngột của Yohei đã gây ra cú sốc lớn cho đông đảo đồng nghiệp làng hài. Ảnh: Yahoo News

Yohei có tên đầy đủ là Yohei Suzuki, là thành viên của bộ đôi hài kịch nổi tiếng xứ sở mặt trời mọc Kyouhansha. Kyouhansha được thành lập hồi tháng 9/2020, sau 6 năm hoạt động đã thu về lượng fan đông đảo nhờ lối diễn thăng hoa, đầy ấn tượng. Tại 1 cuộc thi dành cho các nghệ sĩ hài khắp Nhật Bản tổ chức hồi năm 2025, nhóm đã tiến vào vòng tứ kết và để lại được ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả cũng như ban giám khảo.

Yohei là thành viên của bộ đôi hài kịch đình đám Nhật Bản Kyouhansha. Ảnh: X

