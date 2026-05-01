Diễn viên đẹp trai nhất nhì màn ảnh Việt bị khán giả mắng thẳng mặt

Đường đua phim Việt mùa lễ đang bắt đầu nóng dần lên với loạt hoạt động cinetour diễn ra liên tục tại nhiều rạp chiếu. Đây không chỉ là dịp để các đoàn phim quảng bá tác phẩm mà còn là cơ hội để dàn cast giao lưu trực tiếp, tạo nên những khoảnh khắc tương tác cực kỳ thú vị với khán giả.

Tối 30/4, trong một buổi cinetour của đoàn phim Heo Năm Móng, không khí tại rạp trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi các diễn viên quyết định tái hiện một phân cảnh ngay tại rạp. Đáng chú ý, một khán giả nữ đã được mời tham gia, thử sức vào vai của Ốc Thanh Vân để đối diễn cùng Trần Ngọc Vàng.

Tưởng đâu chỉ là một màn tương tác nhẹ nhàng, nhưng nữ khán giả lại nhập vai "cực gắt" ngay từ những giây đầu tiên. Khi Trần Ngọc Vàng còn đang chuẩn bị tâm lý, chưa kịp bắt nhịp diễn xuất, cô đã bất ngờ tung ra một câu thoại "chửi chồng" bằng tiếng Anh của Ốc Thanh Vân trong phim.

Trần Ngọc Vàng "đứng hình" vì màn đối diễn của khán giả (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Cú "đánh úp" này khiến nam diễn viên lập tức đứng hình, không kịp phản ứng. Khoảnh khắc càng trở nên hài hước khi sau vài giây "đơ toàn tập", Trần Ngọc Vàng bước đi loạng choạng, như một cách chịu thua trước màn nhập vai quá nhanh và quá lầy lội của đối phương.

Bên dưới khán phòng, tiếng cười vang lên không ngớt. Dàn cast và ekip xung quanh cũng không giấu được sự thích thú trước tình huống ngoài kịch bản này. Riêng Ốc Thanh Vân còn tỏ ra ngỡ ngàng, bật cười khi chứng kiến khán giả "diễn thay" mình theo cách không ai ngờ tới.

Tình huống tưởng chừng ngẫu hứng lại nhanh chóng trở thành điểm nhấn đáng nhớ của buổi cinetour. Nhiều khán giả cho rằng chính sự thoải mái, gần gũi giữa diễn viên và người xem đã tạo nên sức hút riêng, biến những khoảnh khắc bất ngờ thành nội dung viral trên mạng xã hội, qua đó mang bộ phim gần hơn với khán giả.

Khoảnh khắc viral sau buổi cinetour Heo Năm Móng

Trong phim, Ốc Thanh Vân vào vai một người phụ nữ Việt kiều, có cuộc sống ổn định nhưng hôn nhân lại tồn tại nhiều mâu thuẫn khi chồng kiếm tiền ít hơn mình. Cao trào được đẩy lên trong phân đoạn tranh cãi, nơi nhân vật của cô liên tục "dằn mặt" đối phương bằng loạt lời thoại sắc lẹm, thậm chí chuyển qua tiếng Anh đầy tự nhiên.

Màn "chửi chồng" kéo dài nhiều phút với cảm xúc dồn dập, không hề gượng ép đã nhanh chóng viral, nhận về cơn mưa lời khen cho khả năng diễn xuất của nữ diễn viên. Nhiều khán giả cho rằng đây là một trong những phân cảnh ấn tượng nhất của bộ phim, đồng thời đánh dấu màn trở lại đầy nội lực của Ốc Thanh Vân trên màn ảnh.

Phân cảnh "vàng" trong phim Heo Năm Móng là màn đối diễn cực cuốn của Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng

Trần Ngọc Vàng từng gây chú ý khi giành quán quân Gương Mặt Điện Ảnh 2020 - bước đệm giúp anh chính thức đặt chân vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Ngay sau khi tốt nghiệp, nam diễn viên có cơ hội chạm ngõ điện ảnh khi được đạo diễn Hữu Tiến trao vai trong phim Chồng Người Ta . Tuy nhiên, màn debut này lại chưa tạo được cú hích như kỳ vọng, thậm chí còn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, khiến cái tên Trần Ngọc Vàng khi đó vẫn khá mờ nhạt giữa dàn diễn viên trẻ. Dù liên tục gặp thử thách, Trần Ngọc Vàng vẫn kiên trì bám nghề, đồng thời chủ động làm mới hình ảnh và thử sức với nhiều dạng vai để tìm hướng đi phù hợp.

Phải đến năm 2025, nam diễn viên mới có cú "lật kèo" đáng chú ý khi đảm nhận vai Hoàng Quân trong phim truyền hình Duyên . Nhân vật này giúp anh ghi điểm nhờ lối diễn giàu cảm xúc và sự tiến bộ rõ rệt. Không lâu sau, Trần Ngọc Vàng tiếp tục xuất hiện trong Tử Chiến Trên Không với vai cơ phó Khánh - một nhân vật có chiều sâu tâm lý trong bối cảnh chuyến bay bị không tặc uy hiếp. Từ một gương mặt từng bị đặt dấu hỏi về năng lực, Trần Ngọc Vàng đang dần chứng minh thực lực và trở thành cái tên nhận được nhiều kỳ vọng ở thế hệ diễn viên trẻ.

Vai diễn trong Tử Chiến Trên Không giúp độ nhận diện của Trần Ngọc Vàng tăng đáng kể

Gương mặt góc cạnh, đường nét sắc rõ, tổng thể hài hòa đến mức chỉ cần đứng yên trong khung hình cũng đủ thu hút ánh nhìn. Bước ra ngoài đời, Trần Ngọc Vàng tiếp tục giữ phong độ visual ổn định. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, nam diễn viên gần như luôn là một trong những gương mặt phát sáng, từ thần thái, cách chọn outfit cho thấy sự đầu tư rõ rệt. Còn trên mạng xã hội, loạt ảnh đời thường với style năng động, những chuyến du lịch và body rắn chắc thấp thoáng dưới áo ôm dáng lại khiến dân mạng đổ đứ đừ.

Trần Ngọc Vàng được đánh giá là nam thần tiềm năng của màn ảnh Việt

