Diễn viên 'Captain Marvel' qua đời vì bệnh hiểm nghèo, bỏ lại 2 con thơ

Nam diễn viên Kenneth Mitchell qua đời vào ngày 24/2 sau thời gian dài mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (hội chứng ALS). Anh ra đi khi mới 50 tuổi, bỏ lại vợ và 2 con nhỏ.

Diễn viên Kenneth Mitchell qua đời ở tuổi 49.

Trên mạng xã hội X và Instagram, gia đình Kenneth Mitchell thông báo tin buồn đến người hâm mộ: "Trong 5 năm rưỡi, Ken đã phải đối mặt với hàng loạt ảnh hưởng khủng khiếp từ bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Nhưng Ken đã vượt qua với mong muốn sống một cuộc đời trọn vẹn và hạnh phúc trong từng khoảnh khắc.

Ken mãi biết ơn tình cảm và sự giúp đỡ vô tận anh nhận được từ mọi người trong suốt hành trình của mình. Đặc biệt, là sự kiên cường và nghị lực phi thường của người vợ, gia đình và bạn bè anh".

Gia đình cho biết anh là một người diễn viên chăm chỉ, một người cha tận tuỵ "Ken siêng năng và chăm chỉ trong mọi việc anh ấy làm, nhưng với tư cách là một người cha, những đặc điểm này được thể hiện đầy đủ nhất. Anh ấy cực kỳ tận tâm, trở thành một động lực tích cực và vui tươi trong cuộc sống của các con mình".

Ngay sau khi thông tin Kenneth Mitchell qua đời được chia sẻ, nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã gửi lời chia buồn tới gia đình.

Kenneth Mitchell sinh năm 1974 tại Toronto, Canada. Anh được biết đến với các vai diễn trong các bộ phim Star Trek: Discovery, Captain Marvel, The Recruit , Home of the Giants, Miracle.... Đặc biệt anh ghi dấu với vai Joseph Danvers - bố của Captain Marvel trong bom tấn cùng tên.

Năm 2018, anh được chẩn đoán mắc bệnh ALS. Bệnh này khiến anh bị xơ cứng teo cơ một bên, thoái hóa thần kinh tiến triển ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh trong não và tủy sống. Anh bắt đầu sử dụng xe lăn vào năm 2019 và công khai vấn đề sức khỏe một năm sau đó.

Kể từ thời điểm đó, anh dừng các hoạt động nghệ thuật và dành thời gian cho gia đình. Sự ra đi của nam diễn viên khiến nhiều người hâm mộ xót xa, tiếc thương.