Diễn viên Bình An sợ hãi tháo chạy lên nóc khi bị kẹt bên trong toà nhà bị cháy

Tối muộn 17/5, diễn viên Bình An khiến khán giả lo lắng khi xác nhận đang có mặt tại toà nhà bị cháy ở khu vực phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Sau khi phát hiện hoả hoạn, Bình An cùng rất nhiều người đã tháo chạy lên nóc toà nhà để chờ lực lượng chức năng để giải cứu.

Trên trang cá nhân, chồng Phương Nga đăng ảnh khuôn mặt hoang mang, sợ hãi kèm dòng chia sẻ: "Tôi đang ở trên nóc của một toà nhà đang bị cháy, và đây sẽ là một cảm giác mà tôi không bao giờ quên". Ngay lập tức, nhiều bạn bè, người hâm mộ đã đồng loạt thể hiện sự lo lắng, liên tục hỏi thăm của Bình An.

Để trấn an mọi người, tầm vài phút sau Bình An cập nhật tình hình đã được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn. Anh thông báo: "Cảm ơn lực lượng phòng cháy chữa cháy và các cơ quan chức năng ạ. Tôi bình an rồi nhé cả nhà". Sau đó, nam diễn viên cũng xoá bài đăng xuất hiện trên nóc toà nhà đang cháy.

Bình An tháo chạy lên nóc toà nhà bị cháy tại Hà Nội, anh cho biết đây là cảm giác không thể nào quên

Bình An cùng rất nhiều người chạy lên nóc toà nhà để chờ người đến hỗ trợ

Bình An đã được "giải cứu" rời khỏi hiện trường an toàn

Sau khi được lực lượng chức năng đưa ra ngoài, Bình An nhanh chóng tạm biệt bạn bè rồi rời đi

Bình An sinh năm 1993, anh sở hữu ngoại hình điển trai và là một trong những diễn viên truyền hình được nhiều khán giả yêu thích. Anh từng tham gia các bộ phim như: Đi Qua Mùa Hạ, Ngược Chiều Nước Mắt, Tình Khúc Bạch Dương, Chạy Trốn Thanh Xuân, Những Cô Gái Trong Thang Phố, Mối Tình Đầu Của Tôi, Tiệm Ăn Dì Ghẻ, 11 Tháng 5 Ngày... Ngoài ra, Bình An còn xuất hiện trong phim điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu, Lạc Giới.

Về cuộc sống đời tư, Bình An kết hôn với Á hậu Phương Nga vào tháng 10/2022, cả hai có gần 5 năm yêu trước khi tiến tới hôn nhân. Chia sẻ về cuộc sống hậu đám cưới, nam diễn cho biết: "Trước kia tôi hoàn toàn tự do, đi diễn nay đây mai đó không phải nghĩ. Nhưng giờ đây, mỗi khi đi làm xa, tôi cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để về nhà vì có vợ và 3 con mèo đang đợi".

Câu chuyện Bình An bị kẹt trong toà nhà có hoả hoạn gây xôn xao mạng xã hội, người hâm mộ vẫn liên tục trấn an và hỏi han nam diễn viên

