Diễn viên Bình An gây bức xúc vì 1 bình luận kém duyên về màn hóa trang của gia đình bé Pam

Chỉ còn 1 ngày nữ là diễn ra lễ hội Halloween, nhiều sao Việt đã tung bộ ảnh hóa trang đủ nhân vật gây sốt cõi mạng. Nhà Salim, chồng thiếu gia và em bé cực hot Pam cũng không ngoại lệ. Salim hóa trang thành những nhân vật trong phim Thần Điêu Đại Hiệp. Trong đó, Salim là Tiểu Long Nữ, Hải Long là Dương Quá còn bé Pam là chú chim ưng vừa "ngầu" vừa đáng yêu. Những khoảnh khắc hưởng ứng Halloween nhanh chóng được chia sẻ khắp mạng xã hội, bài đăng của chính chủ cũng thu hút hơn 120 nghìn lượt yêu thích cùng hàng chục nghìn bình luận, tương tác.

Bộ ảnh đu Halloween của gia đình Salim gây sốt trên mạng xã hội

Tuy nhiên trong số những câu trêu đùa, hưởng ứng vui vẻ thì diễn viên Bình An khiến một bộ phận netizen bức xúc vì bình luận kém duyên. Theo đó, Bình An nhận xét bộ ảnh nhà bé Pam: "Em xin lỗi vì không nhịn được cười bởi sự đáng yêu này. Nhưng chị cho em hỏi poster phim này thì Doãn Chí Bình đâu ạ".

Dòng bình luận gây bức xúc của diễn viên Bình An

Những fan của bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp sẽ biết Doãn Chí Bình là nhân vật có hành động không hay với Tiểu Long Nữ. Trong phim, một trong những lần biệt ly lâu nhất của Tiểu Long Nữ và Dương Qúa là khi nhà trai bất đắc dĩ trở thành đồ đệ của Âu Dương Phong. Do nhận nhầm Dương Quá thành cha anh là Dương Khang, Âu Dương Phong đã tức tốc "cách ly" Dương Quá với Tiểu Long Nữ. Dương Quá bị chủ nhân núi Bạch Đà vùng Tây Vực mang đi, trong tình huống đó, Tiểu Long Nữ bị điểm huyệt nằm bất động, không thể cử động hay phản kháng. Lợi dụng hoàn cảnh của Tiểu Long Nữ, Doãn Chí Bình đã làm nhục, cưỡng bức cô vô cùng phản cảm.

Chính vì chi tiết này, việc Bình An nhắc đến Doãn Chí Bình trong bộ ảnh gia đình hạnh phúc của nhà Salim khiến dân mạng bức xúc, cho rằng nam diễn viên đùa quá giới hạn. Sau khi bị netizen tràn vào chỉ trích, Bình An xóa bình luận trên và thay bằng ảnh 1 mặt cười. Tiếp đến, nam diễn viên còn có động thái story với biểu tượng chắp tay. Cộng đồng mạng vẫn không ngừng tranh cãi về hành động của Bình An, nhiều người còn yêu cầu anh nên lên tiếng xin lỗi vì hành động kém duyên với nhà Salim.

Bình An sửa bình luận, có hành động ẩn ý sau khi bị chỉ trích

Bình An sinh năm 1993, anh sở hữu ngoại hình điển trai và là một trong những diễn viên truyền hình được nhiều khán giả yêu thích. Anh từng tham gia các bộ phim như: Đi Qua Mùa Hạ, Ngược Chiều Nước Mắt, Tình Khúc Bạch Dương, Chạy Trốn Thanh Xuân, Những Cô Gái Trong Thang Phố, Mối Tình Đầu Của Tôi, Tiệm Ăn Dì Ghẻ, 11 Tháng 5 Ngày... Ngoài ra, Bình An còn xuất hiện trong phim điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu, Lạc Giới.

Về cuộc sống đời tư, Bình An kết hôn với Á hậu Phương Nga vào tháng 10/2022, cả hai có gần 5 năm yêu trước khi tiến tới hôn nhân. Chia sẻ về cuộc sống hậu đám cưới, nam diễn cho biết: "Trước kia tôi hoàn toàn tự do, đi diễn nay đây mai đó không phải nghĩ. Nhưng giờ đây, mỗi khi đi làm xa, tôi cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để về nhà vì có vợ và 3 con mèo đang đợi".