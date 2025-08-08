Diễn viên 35 tuổi qua đời bi thảm trên đường dắt chó đi dạo

Vào ngày 8/8, Independent đưa tin nam diễn viên Adam Turck đã qua đời ở tuổi 35. Sự việc xảy ra khi anh dắt chó đi dạo tại phố Church Hill, Richmond, Virginia, Mỹ vào ngày 2/8. Nam diễn viên bắt gặp 1 cặp đôi lớn tiếng qua lại, xô xát lẫn nhau. Adam Turck tiếp cận can thiệp thì người đàn ông bất ngờ rút súng ra và bắn nam diễn viên.

Khi cảnh sát đến hiện trường vào lúc 10h sáng, Adam Turck đã bị thương rất nặng. Dù được cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, Adam Turck không còn cơ hội phục hồi. Song anh sẽ được duy trì sự sống để hiến tạng theo nguyện vọng của gia đình.

Gia đình nam diễn viên thông báo: "Adam Turck sẽ tròn 35 tuổi trong vài ngày tới, sau khi hiến tạng để cứu sống những người khác. Đó là điều người hùng sẽ làm, họ cứu sống những người khác. Anh ấy đã liều mạng bảo vệ 1 người trong tình huống nguy hiểm, và chúng tôi sẽ mãi nhớ đến anh ấy vì sự hy sinh này. Mặc dù chúng tôi không thể nói chi tiết, nhưng xin hãy biết rằng nếu Adam Turck không có mặt ở đó, người được anh ấy giúp đỡ sẽ không thể ở đây cùng chúng ta hôm nay".

Adam Turck là gương mặt nổi tiếng trong giới sân khấu ở vùng Richmond, Virginia, Mỹ. Mới đây, Adam Turck đảm nhận vai chính trong Smoke: A Comedy of Horrors, dự kiến sẽ tham gia Dracula: A Comedy of Horrors nếu sự việc đau lòng không xảy ra. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ nhiều khoảnh khắc về sự nghiệp diễn xuất, sở thích tập thể hình và chú cún cưng.

Cái chết của nam diễn viên khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp bàng hoàng. Hàng chục người bạn và thành viên đoàn kịch đã tụ họp tại Nhà hát Firehouse để tưởng nhớ cuộc đời và di sản Adam Turck. Họ cũng dành nhiều lời chia buồn, tưởng nhớ nam diễn viên vắn số trên mạng xã hội.

