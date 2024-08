Diễn tiến mới vụ chú chó Alaska bị đánh đập ở Đà Lạt: Nhóm cứu hộ chi 75 triệu đồng để chuộc nhưng thất bại, tiết lộ các bé từng bị "dạy" bằng roi điện

Trước đó, liên quan đến vụ việc chú chó bị bạo hành, cơ quan công an cũng đã mời L.Đ.L. (28 tuổi, trú huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) - chủ của chú chó Alaska lên làm việc. Đồng thời, Công an phường 10, TP. Đà Lạt đã mời T.T.Q (13 tuổi) và người giám hộ của Q là bà P.T.T.T (39 tuổi) đến làm việc liên quan vụ Công an vào cuộc vụ chó Alaska tại TP Đà Lạt bị hành hạ.

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, T.T.Q đã thừa nhận hành vi đánh đập chú chó Alaska và cam kết không tái phạm.

Do chưa đủ tuổi xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời mẹ của Q cũng đã có cam kết quản lý giáo dục con nên Công an phường 10 chỉ lập biên bản vi phạm hành chính nhằm răn đe, giáo dục yêu cầu không tái phạm.

Bên cạnh đó, Thành phố Đà Lạt đã đề nghị Công an TP Đà Lạt chủ trì, phối hợp cùng Phòng Kinh tế TP Đà Lạt và các cơ quan chức năng, tổ chức rà soát, xác nhận thông tin cư trú các đối tượng có hành vi đánh đập, hành hạ vật nuôi tại Quảng trường Lâm Viên để xử lý theo quy định.