Điện thoại tự tắt rồi khởi động lại vào ban đêm: Coi chừng mất sạch tiền trong tài khoản, đây là những việc cần làm ngay!

Đó có thể là dấu hiệu của mã độc điều khiển từ xa (Remote Access Trojan - RAT).

Dấu hiệu thiết bị nhiễm RAT

RAT là một chương trình độc hại được thiết kế để cấp quyền truy cập trái phép cho tin tặc, thường được ngụy trang dưới dạng phần mềm hợp pháp.

Một trong những triệu chứng rõ ràng nhất là thiết bị của bạn tự tắt, khởi động lại hoặc bật nguồn một cách bất thường. Ví dụ, điện thoại của bạn có thể tự khởi động lại vào ban đêm khi không sử dụng, hoặc máy tính tự bật mà không có sự can thiệp của bạn.

Các dấu hiệu khác bao gồm:

Hành vi bất thường của thiết bị : Hiệu suất chậm, thường xuyên bị treo hoặc ứng dụng tự mở/đóng.

: Hiệu suất chậm, thường xuyên bị treo hoặc ứng dụng tự mở/đóng. Hoạt động mạng đáng ngờ : Sử dụng dữ liệu không rõ nguyên nhân hoặc kết nối với các máy chủ lạ.

: Sử dụng dữ liệu không rõ nguyên nhân hoặc kết nối với các máy chủ lạ. File bị mất hoặc thay đổi : Các tệp biến mất, bị chỉnh sửa hoặc xuất hiện các tệp lạ trên thiết bị.

Những triệu chứng này có thể không được chú ý trong thời gian dài vì RAT được thiết kế để hoạt động lén lút, khiến việc phát hiện sớm trở nên khó khăn.

Rủi ro từ RAT

Hậu quả của nhiễm RAT có thể rất nghiêm trọng. Tin tặc có thể lợi dụng RAT để:

Đánh cắp dữ liệu nhạy cảm : Truy cập thông tin cá nhân như thông tin ngân hàng, mật khẩu hoặc tài liệu riêng tư.

: Truy cập thông tin cá nhân như thông tin ngân hàng, mật khẩu hoặc tài liệu riêng tư. Theo dõi hoạt động : Sử dụng camera hoặc micro của thiết bị để do thám bạn.

: Sử dụng camera hoặc micro của thiết bị để do thám bạn. Thực hiện hành vi độc hại : Cài đặt thêm phần mềm độc hại, phát động tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) hoặc khóa bạn khỏi thiết bị.

: Cài đặt thêm phần mềm độc hại, phát động tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) hoặc khóa bạn khỏi thiết bị. Thiệt hại tài chính : Các ứng dụng miễn phí từ nguồn không xác minh thường là con đường lây nhiễm RAT, dẫn đến tổn thất tài chính hoặc lộ dữ liệu.

Ví dụ, mã độc “Octo” – một biến thể RAT – có thể vô hiệu hóa Google Protect, thao túng thông báo và thực hiện các hành động trái phép trên thiết bị Android mà người dùng không hay biết.

Biện pháp bảo vệ khỏi RAT

Để bảo vệ thiết bị khỏi RAT và giảm thiểu rủi ro, hãy thực hiện các bước sau: