Điện thoại Trump Mobile tiếp tục bị trì hoãn

Trump Mobile, nhà sản xuất điện thoại thông minh T1, đã thông báo về việc trì hoãn lần nữa trong việc giao sản phẩm của mình. Ban đầu, T1 dự kiến ra mắt vào tháng 8 năm 2023, nhưng hiện nay thời gian giao hàng đã bị dời sang đầu năm 2026. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng vận hành của công ty cũng như ảnh hưởng từ các vấn đề pháp lý.

Theo thông tin từ dịch vụ khách hàng của Trump Mobile, việc trì hoãn này một phần do sự ngừng hoạt động của chính phủ Mỹ, khiến quy trình phê duyệt của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) bị đình trệ. Vấn đề này cho thấy các khó khăn pháp lý có thể ảnh hưởng lớn đến tiến độ ra mắt sản phẩm công nghệ mới.

Điện thoại T1 của Trump Mobile được định giá ở mức 499 USD, nhắm vào phân khúc điện thoại thông minh cao cấp. Mức giá này cho thấy T1 được kỳ vọng sẽ cạnh tranh với các sản phẩm từ Apple và Samsung, những đối thủ lớn trong thị trường này. Dù vậy, việc trì hoãn liên tục có thể ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng cũng như vị thế của công ty trên thị trường.

Trump Mobile cũng đã thay đổi cách tiếp thị sản phẩm của mình. Trước đây, công ty từng nhấn mạnh yếu tố "Made in USA" trong các chiến dịch quảng cáo, nhưng hiện tại đã chuyển sang sử dụng cụm từ "thiết kế với giá trị Mỹ". Thay đổi này có thể cho thấy những thách thức trong việc đáp ứng các cam kết sản xuất ban đầu của công ty.

Trong bối cảnh trì hoãn, Trump Mobile đã chuyển sang bán các thiết bị iPhone và Samsung Galaxy đã qua sử dụng như một biện pháp tạm thời. Động thái này cho thấy công ty có thể đang gặp khó khăn trong việc sản xuất thiết bị của riêng mình.