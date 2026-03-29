Điện thoại trông như iPhone 5c bẻ đôi, cắt hết tính năng, không mạng xã hội, email công việc, giá từ 10 triệu

Nhỏ gọn, vuông vức và cố tình "thiếu" mọi thứ

Meadow có thiết kế khá lạ mắt với thân máy vuông, nhỏ xíu, nặng chỉ khoảng 113g. Mặt trước là màn hình vuông 3 inch, công nghệ TFT LCD, nhìn vừa đủ để đọc tin nhắn hay xem bản đồ chứ không phải để lướt mạng. Vỏ máy làm từ nhựa polycarbonate tái chế, mang lại cảm giác gọn nhẹ, dễ bỏ túi mà không cần nghĩ ngợi, và nhìn thoáng qua còn tưởng là 1 chiếc iPhone 5c bẻ đôi với các góc cạnh bo cong.

Về phần cứng, Meadow trang bị 6GB RAM, 128GB bộ nhớ trong, camera sau 13MP góc siêu rộng và không có camera trước. Hãng chưa công bố chip xử lý cụ thể cũng như dung lượng pin, chỉ cho biết máy dùng được khoảng 1 - 2 ngày tùy mức độ sử dụng. Sạc nhanh qua cổng USB-C, kết nối gồm 4G, Wi-Fi, Bluetooth và NFC. Máy không có jack tai nghe 3.5mm.

Chỉ giữ lại những gì cần thiết, bỏ hết phần còn lại

Meadow không phải là điện thoại thay thế smartphone chính mà là thiết bị đi kèm, dùng cho những lúc bạn muốn rời xa màn hình lớn. Máy chạy một hệ điều hành tùy biến (nhiều khả năng dựa trên Android) và chỉ cài sẵn một số ứng dụng cơ bản gồm nghe gọi, nhắn tin, bản đồ, Spotify, Apple Music, Uber, Strava, ghi chú, thời tiết và đồng hồ. Không có trình duyệt web, không email, không bất kỳ mạng xã hội nào.

Điểm đáng chú ý là cơ chế hoạt động của Meadow. Máy dùng chung số điện thoại với smartphone chính thông qua eSIM, không cần lắp SIM riêng. Khi có cuộc gọi đến, smartphone sẽ đổ chuông trước. Nếu smartphone tắt hoặc không khả dụng, cuộc gọi tự động chuyển sang Meadow. Với tin nhắn, người dùng chỉ được thêm tối đa 12 liên hệ vào danh sách cho phép. Bất kỳ ai ngoài danh sách này gửi tin nhắn đến số Meadow đều sẽ bị chặn hoàn toàn. Nếu ai đó nhắn tin cho bạn trên smartphone trong khi bạn đang dùng Meadow, họ sẽ nhận được tin nhắn tự động thông báo rằng bạn đang "ngoài lề" cùng chiếc Meadow.

Cách tiếp cận này giúp loại bỏ cuộc gọi rác, tin nhắn quảng cáo và mọi thông báo phiền nhiễu. Tuy nhiên, giới hạn 12 liên hệ cũng là điểm gây tranh cãi vì nhiều người cho rằng con số này quá ít cho các tình huống thực tế.

Giá bán và thời điểm ra mắt

Meadow hiện mở đặt trước với giá 399USD (tương đương khoảng 10.5 triệu đồng), sau khi lên kệ chính thức sẽ có giá 449USD (khoảng 11.9 triệu đồng). Máy dự kiến giao hàng từ tháng 6/2026, hiện tại chỉ hỗ trợ mạng 4G tại Mỹ.

Đi kèm máy là gói dịch vụ bao gồm cuộc gọi, tin nhắn và lưu trữ ảnh không giới hạn, miễn phí trong 9 tháng đầu. Sau đó, người dùng cần trả 10USD/tháng (khoảng 264.000đ) để duy trì kết nối. Đây là khoản phí phát sinh thêm ngoài gói cước smartphone chính, điều mà không ít người dùng cảm thấy chưa thực sự hợp lý cho một thiết bị phụ.

Ở mức giá tương đương một chiếc điện thoại tầm trung cấu hình tốt, Meadow rõ ràng không dành cho số đông. Sản phẩm nhắm đến nhóm người dùng sẵn sàng chi tiền để mua lấy sự yên tĩnh, tránh xa những phiền nhiễu kỹ thuật số trong những khoảnh khắc muốn tận hưởng cuộc sống thực.