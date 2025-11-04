Huawei Mate 70 Air - đối thủ tiếp theo của iPhone Air sắp lộ diện

Sau Apple iPhone Air, Samsung Galaxy S25 Edge và Motorola Edge 70, Huawei cũng chuẩn bị góp mặt vào cuộc đua điện thoại siêu mỏng với model Mate 70 Air, dự kiến ra mắt ngày 6/11. Một số hình ảnh thực tế của máy đã xuất hiện trên mạng xã hội Weibo, trong khi nhiều cửa hàng Huawei tại Trung Quốc đã bắt đầu mở đặt trước.

Thiết kế của Mate 70 Air tương tự bản Mate 70 tiêu chuẩn, nhưng phần khung được bo cong mạnh để tạo cảm giác cầm mỏng hơn. Dù chưa rõ độ dày và trọng lượng cụ thể, giới thạo tin cho rằng máy sẽ không mỏng bằng iPhone Air do cấu hình phần cứng “khủng” hơn đáng kể.

Pin 6.500mAh và cụm camera mạnh hơn iPhone Air

Điểm nổi bật nhất của Mate 70 Air là viên pin dung lượng tới 6.500mAh, gấp đôi so với iPhone Air. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB-C với công suất lên đến 66W, hứa hẹn thời lượng pin lâu và tốc độ sạc ấn tượng trong thân máy mỏng.

Về camera, Huawei không cắt giảm nhiều như Apple. Mate 70 Air được cho là sẽ sở hữu cụm ba camera:

Camera chính 50MP

Camera góc siêu rộng 13MP

Camera tele periscope 8MP

Ngoài ra, máy còn tích hợp cảm biến đa phổ (multispectral sensor) giúp tái tạo màu sắc tự nhiên hơn cho cả ảnh và video - một tính năng thường chỉ thấy trên các máy cao cấp của Huawei.

Phát hành giới hạn tại Trung Quốc, không tổ chức sự kiện lớn

Theo thông tin rò rỉ, Huawei Mate 70 Air sẽ không có buổi ra mắt lớn, thay vào đó chỉ công bố trực tuyến trên trang web chính thức của hãng. Sản phẩm sẽ bán độc quyền tại thị trường Trung Quốc trong thời gian đầu và chưa có dấu hiệu nào cho thấy kế hoạch mở rộng ra quốc tế.

Với cấu hình mạnh, pin lớn và cụm camera không bị cắt giảm, Huawei Mate 70 Air có thể là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng yêu thích thiết kế siêu mỏng nhưng vẫn muốn hiệu năng mạnh mẽ - điều mà không phải mẫu máy "Air" nào trên thị trường cũng đáp ứng được.