Cấu hình "khủng" nhưng RAM 48GB chỉ là chiêu trò tiếp thị

Một trong những thông số gây chú ý nhất là tuyên bố có tới 48GB RAM. Tuy nhiên, đây không phải là bộ nhớ vật lý. Oscal Tank 1 chỉ có 16GB RAM LPDDR5 thật, và thêm 32GB “RAM ảo” - thực chất là phần bộ nhớ lưu trữ (ROM) được chuyển đổi tạm thời để hỗ trợ chạy đa nhiệm. Do tốc độ đọc ghi của bộ nhớ lưu trữ chậm hơn RAM thật rất nhiều, trải nghiệm thực tế không khác biệt lớn.

Dù thông số RAM chỉ để gây sốc, Oscal Tank 1 vẫn có nhiều tính năng độc đáo thu hút chú ý.

Thêm vào đó, việc sử dụng RAM ảo kéo dài có thể ảnh hưởng tới độ bền của bộ nhớ trong do tăng số chu kỳ ghi/xóa dữ liệu. Dù vậy, với RAM thật 16GB và vi xử lý MediaTek Dimensity 7050, máy vẫn có hiệu năng đủ tốt cho nhu cầu hiện đại, hỗ trợ cả kết nối 5G.

Thiết kế “hầm hố”, chống chịu cực đỉnh

Oscal Tank 1 được trang bị vỏ ngoài siêu cứng, đạt chuẩn chống nước và bụi IP68 và IP69K, cùng chứng nhận quân đội MIL-STD-810H. Nhà sản xuất còn khẳng định máy có thể chịu rơi từ độ cao 10m và chịu lực nén lên tới 1.200kg, đồng thời hoạt động được trong khoảng nhiệt độ từ -50°C đến 70°C.

Tất cả tính năng siêu bền này làm máy trở nên cực kỳ nặng - lên đến 640g, gấp gần 4 lần trọng lượng một smartphone thông thường. Bù lại, người dùng có thể yên tâm sử dụng trong những chuyến leo núi, cắm trại hoặc môi trường công nghiệp.

Pin 20.000mAh, đèn pin 170 lumen và màn hình phụ

Pin là một điểm nổi bật khác với dung lượng khổng lồ 20.000mAh – gần gấp 3 lần các smartphone pin trâu phổ biến hiện nay. Theo công bố, máy có thể chờ đến 1.080 giờ (gần 45 ngày). Viên pin này cũng giúp tích hợp đèn LED siêu sáng 170 lumen với hai chùm sáng.

Ngoài màn hình chính 6.78 inch độ phân giải 2.4K, tần số quét 120Hz, Tank 1 còn có thêm màn hình phụ 2 inch phía sau để xem nhanh thông báo. Tuy nhiên, độ sáng tối đa của màn hình chính chỉ đạt 700 nit – không quá lý tưởng trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Cụm camera đa năng và phần mềm tùy biến

Tank 1 sở hữu cụm 3 camera gồm camera chính 64MP, camera selfie 50MP và camera nhìn đêm 20MP, mang lại khả năng chụp ảnh đa dạng kể cả trong bóng tối. Máy chạy hệ điều hành DokeOS 4.2 tùy biến từ Android 15.

Phiên bản tiêu chuẩn có RAM 12GB (có thể mở rộng 36GB RAM ảo) được bán với giá khoảng 379,99 EUR (khoảng 11,7 triệu đồng). Hiện máy chưa có mặt tại Việt Nam, nhưng bạn có thể tham khảo 1 số sản phẩm khác từ Oscal với nhiều tính năng tương tự như Oscal Pilot 1 (~6.8 triệu), Oscal Marine 2 (~5.7 triệu), hay Oscal Pilot 2 (~5.5 triệu).