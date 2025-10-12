Điện thoại Samsung giá 2 triệu mới góp mặt ở Việt Nam: Màn 90Hz, pin 5.000 mAh, dùng 6 năm không lỗi thời

Dòng Galaxy A0 của Samsung từ lâu đã là "cánh cửa" dẫn lối người dùng bước vào hệ sinh thái Galaxy với chi phí phải chăng nhất. Mẫu Galaxy A07 4G mới ra mắt tiếp tục khẳng định triết lý này khi nhắm thẳng vào phân khúc siêu rẻ với mức giá chỉ khoảng 2,6 triệu đồng tại Việt Nam, sẵn sàng cạnh tranh với những đối thủ sừng sỏ như dòng C-series của Realme hay các mẫu máy giá rẻ từ Redmi.

Dù có mức giá khiêm tốn, Galaxy A07 4G vẫn mang đến những nâng cấp đáng giá, biến thiết bị thành một lựa chọn hấp dẫn trong tầm giá.

Thiết kế thực dụng và màn hình 90Hz

Galaxy A07 4G mang một thiết kế đậm chất thực dụng với bộ vỏ nhựa. Máy cho cảm giác cầm nắm chắc chắn, không ọp ẹp dù mặt lưng có cảm giác hơi rỗng nhẹ. Với độ mỏng chỉ 7.6mm và trọng lượng 184 gram, thiết bị khá gọn nhẹ dù mang trong mình viên pin lớn. Một điểm cộng đáng hoan nghênh là Samsung đã trang bị chuẩn kháng nước văng IP54, chi tiết nhỏ nhưng hữu ích. Tuy nhiên, mặt lưng lại rất dễ bám mồ hôi và dấu vân tay.

Ở mặt trước, viền màn hình của máy khá dày, đặc biệt là phần "cằm", cùng với thiết kế "giọt nước" cho camera selfie trông có phần lỗi thời.

Điểm nhấn đáng giá nhất về hiển thị chính là việc Samsung đã nâng cấp màn hình LCD 6.7 inch lên tần số quét 90Hz. Đây là một cải tiến vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm, mang lại trải nghiệm cuộn lướt mượt mà hơn hẳn. Dù vậy, để cân bằng chi phí, người dùng phải chấp nhận việc màn hình chỉ dừng ở độ phân giải HD+, có thể nhận thấy hiện tượng rỗ nhẹ. Bên cạnh đó, chất lượng hiển thị cũng ở mức cơ bản khi tấm nền PLS LCD cho màu sắc hơi nhợt nhạt và góc nhìn khá hẹp.

Hiệu năng, phần mềm và cam kết cập nhật chưa từng có

Về hiệu năng, vi xử lý MediaTek Helio G99, dù đã có tuổi đời vài năm, vẫn là một trong những con chip mạnh mẽ nhất trong phân khúc phổ thông và là một nâng cấp đáng kể so với Helio G85 trên Galaxy A06. Máy cung cấp các tùy chọn bộ nhớ lên đến 6GB RAM và 256GB bộ nhớ trong, đi kèm khe cắm thẻ nhớ microSD chuyên dụng.

Tuy nhiên, trải nghiệm phần mềm mới là điểm tạo nên sự khác biệt lớn. Galaxy A07 4G được cài đặt sẵn One UI 7 trên nền Android 15. Gây bất ngờ lớn nhất là cam kết hỗ trợ lên đến 6 phiên bản Android lớn – một điều chưa từng có ở phân khúc giá này. Chính sách cập nhật dài hạn biến A07 4G thành một chiếc điện thoại có vòng đời sử dụng bền bỉ hơn nhiều so với các đối thủ. Việc hỗ trợ phần mềm lâu dài thường chỉ dành được các hãng sản xuất ưu tiên cho các dòng cao cấp thay vì giá rẻ.

Dù vậy, đây cũng là con dao hai lưỡi. Giao diện One UI vốn nhiều tính năng lại tỏ ra khá nặng nề trên phần cứng khiêm tốn. Phiên bản 4GB RAM thường xuyên gặp phải tình trạng giật lag, chậm và hiệu ứng chuyển cảnh thiếu mượt mà. Do đó, phiên bản 6GB RAM sẽ là lựa chọn hợp lý hơn để đảm bảo trải nghiệm tốt hơn trong tương lai.

Camera đủ dùng và thời lượng pin bền bỉ

Hệ thống camera của Galaxy A07 4G không có nhiều thay đổi. Máy sở hữu cụm camera kép phía sau, nhưng thực chất chỉ có camera chính 50MP là hữu dụng, đi kèm một cảm biến đo chiều sâu. Trong điều kiện đủ sáng, ảnh chụp có chi tiết khá tốt (một phần do thuật toán làm nét), nhưng cân bằng trắng đôi khi thiếu chính xác và dải tương phản động chưa tốt. Chất lượng ảnh chân dung cũng khá thất thường. Camera selfie 8MP ở mặt trước đủ sức đáp ứng các nhu cầu cơ bản, trong khi khả năng quay video của cả hai camera chỉ dừng ở mức 1080p.

Về pin, viên pin dung lượng 5000mAh tiếp tục là một điểm mạnh, đảm bảo thời gian sử dụng thoải mái trong cả ngày. Máy cũng hỗ trợ sạc nhanh 25W, giúp nạp lại năng lượng tương đối nhanh chóng.

Galaxy A07 4G không phải là chiếc điện thoại chiến thắng trên bảng thông số kỹ thuật, mà nó tỏa sáng ở cuộc chiến về giá trị. Với mức giá dưới 3 triệu đồng, Samsung đã mang đến một sản phẩm cân bằng.

Sức hấp dẫn của máy đến từ những ưu điểm vượt trội trong phân khúc như màn hình 90Hz mượt mà, hiệu năng ổn định với chip Helio G99, pin lớn và đặc biệt là cam kết hỗ trợ phần mềm dài hạn chưa từng có. Tuy nhiên, sản phẩm cũng tồn tại những nhược điểm rõ ràng như màn hình chỉ có độ phân giải HD+, hiệu năng còn giật lag trên phiên bản 4GB RAM và hệ thống camera chỉ ở mức đủ dùng.

Nhìn chung, nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc smartphone giá rẻ, có vòng đời sử dụng lâu dài và đến từ một thương hiệu uy tín, Galaxy A07 4G là một trong những lựa chọn phù hợp nhất hiện nay. Lời khuyên duy nhất là hãy cố gắng lựa chọn phiên bản có dung lượng RAM cao hơn để có trải nghiệm mượt mà và bền vững nhất.