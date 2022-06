Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip3 giảm “chạm đáy”, iPhone 12 tiếp tục sụt giá

Theo đó, Galaxy Z Flip3 có mức giá chỉ còn từ 17,69 triệu đồng tùy từng đại lý. Trung bình, giá chiếc điện thoại Samsung giảm thêm đến 1 triệu đồng so với cách đây vài tuần, đây được xem là mức giá thấp trên model này.

Tại 24hStore và FPT Shop, Galaxy Z Flip3 có giá bán lần lượt từ 17,69 triệu đồng và 18,99 triệu đồng (bản 128GB).

Tại Thế Giới Di Động, sản phẩm có giá từ 19,99 triệu đồng phiên bản 128GB, bản giới hạn "Flex Your Way" vừa ra mắt.

Tại Di Động Việt, Z Fip3 giá cũng chỉ từ 17,99 triệu đồng cho phiên bản thường, phiên bản "Flex Your Way" có giá 24,99 triệu đồng. Người mua phiên bản giới hạn "Flex Your Way" sẽ được tặng kèm bộ tặng trị giá đến 11 triệu đồng. Quà tặng kèm có thể trừ trực tiếp vào giá bán, giá cuối của máy chỉ còn 17,89 triệu đồng.

Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip3 giảm giá mạnh đợt cuối tuần.

Đại diện của hệ thống này cho hay, việc giảm giá bán Galaxy Z Flip3 chủ yếu để cạnh tranh với các đối trọng khác trong cùng phân khúc như OPPO Reno7 Pro 5G và thậm chí cả Reno8 series sắp sửa có mặt tại Việt Nam. Bên cạnh đó đây còn được xem là động thái "lót đường" cho thế hệ Flip4 sắp sửa ra mắt trong vài tháng tới cùng với kích cầu thị trường công nghệ dịp vào hè.

"Hầu hết khách hàng mua sắm Samsung Galaxy Z Flip3 là những người không quan tâm nhiều đến cấu hình sản phẩm mà họ ưu tiên sự tiện lợi, độc đáo ở thiết kế cũng như hoài niệm về những chiếc điện thoại nắp gập từng "làm mưa làm gió" một thời trên thị trường di động.

Do là sản phẩm chủ lực hướng tới đối tượng người dùng nữ, nhu cầu lưu trữ hình ảnh cao nên phiên bản bộ nhớ 256GB được ưu tiên lựa chọn, chiếm tới hơn 63% lượng máy bán ra cùng series.

Nhờ khắc phục được những khuyết điểm trên thế hệ tiền tiền, Z Flip3 cũng được người dùng đón nhận nhiều hơn, doanh số cao hơn 38% so với cùng kì năm trước", đại diện Di động Việt cho hay.

Samsung Galaxy Z Flip3 có thiết kế độc đáo.

Cũng trong tuần này, iPhone 12 tiếp tục trở thành model có giá tốt. Giá bản 64 GB điều chỉnh từ 17 triệu đồng xuống còn 15,99 triệu đồng, bản 128GB giảm từ 19,5 triệu đồng về còn 17,99 triệu đồng.

Theo vị đại diện của hệ thống bán lẻ CellPhoneS, số lượng iPhone 12 gần đây rất dồi dào, đại lý kết hợp cùng hãng và nhà phân phối khuyến mại mạnh, khiến cho doanh số bán ra có thể tăng trong quý 2.

Tương tự, iPhone 11 bản 64GB chỉ còn 11,49 triệu đồng, bản 128GB còn 13,5 triệu đồng và bản 256GB về còn 19 triệu đồng. Hiện tại, giá bán của dòng iPhone chính hãng đang cạnh tranh tốt với hàng xách tay.



Ở phân khúc thấp hơn, Samsung Galaxy A73 (5G) đang giảm 2 triệu đồng giá bán, về mức 10,19 triệu đồng. Xiaomi Redmi Note 11s bản 128GB giảm 1 triệu đồng còn 5,69 triệu đồng. Tương tự, Oppo A95 (128GB) về mức 5,99 triệu đồng. Xiaomi Redmi 10 2022 (4GB|128GB) giảm 800.000 đồng về còn 3,89 triệu đồng. Đây được xem là động thái nhằm kích cầu mua sắm trong thời điểm ảm đạm thường niên của thị trường công nghệ.

