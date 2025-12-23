Điện thoại Samsung đang "giẫm đạp lên nhau": Đây là sai lầm khiến người dùng dù thích cũng không muốn mua?

Samsung đã giành chiến thắng lớn trong quý 3 năm 2025, nhưng thành công đó lại không đến từ dòng flagship Galaxy S danh tiếng. Thay vào đó, gã khổng lồ công nghệ này đã thống trị thị trường nhờ dòng Galaxy A giá rẻ.

Tất cả những thiết bị bán chạy nhất của Samsung trong quý này đều thuộc phân khúc bình dân và tầm trung. Điều này càng củng cố một thực tế mà chúng ta vốn đã biết: Samsung là "ông vua" của phân khúc tầm trung.

Sự thống trị đó tất nhiên không phải do tình cờ. Samsung đã rải đều dòng Galaxy A trên nhiều tầng giá khác nhau, với mỗi model mới cách nhau khoảng 100 USD (hơn 2 triệu). Chiến lược này về cơ bản mang lại cho người mua sự lựa chọn rõ ràng và linh hoạt tùy theo ngân sách, nhưng điều này cũng đang tạo ra một vấn đề nan giải, theo Phone Arena.

Một khi bước qua mẫu máy cơ bản Galaxy A16, các dòng Galaxy A26, A36 và A56 bắt đầu có hiện tượng "giẫm chân" lên nhau. Qua các bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm và trải nghiệm thực tế, sự khác biệt giữa chúng bắt đầu thu hẹp nhanh chóng, đặc biệt là khi so sánh giữa dòng A3x và A5x.

Kết quả này đặt ra một câu hỏi: Liệu Samsung nhất thiết phải có nhiều mẫu máy đến thế trong dòng Galaxy A hay không?

Phân cấp Galaxy A: Hợp lý cho đến khi... bất hợp lý

Ở phân khúc dưới cùng, mọi thứ rất rõ ràng.

Galaxy A16 đích thị là một chiếc điện thoại giá rẻ. Vi xử lý Exynos 1330 đạt điểm Geekbench 6 đa nhân là 1.875 và 3DMark High là 367. Trong sử dụng hàng ngày, những con số này chuyển hóa thành hiện tượng giật lag, tốc độ tải ứng dụng chậm và khả năng đa nhiệm hạn chế. Kỳ vọng của người dùng ở tầm giá này vốn không cao, và chiếc điện thoại này đáp ứng đúng mức đó.

Galaxy A26 là một bước tiến thực sự. Chip Exynos 1380 đạt 2.821 điểm Geekbench đa nhân và 796 điểm 3DMark Wild Life Extreme. Hiệu suất GPU tăng đáng kể so với A16. Đây là cột mốc mà bạn bắt đầu nhận được trải nghiệm phản hồi nhanh nhạy và mượt mà hơn.

Tuy nhiên, khi nâng cấp từ A26 trở lên, chúng ta bắt đầu thấy hiệu quả mang lại giảm dần so với số tiền bỏ thêm.

Galaxy A36 với chip Snapdragon 6 Gen 3 đạt 2.915 điểm đa nhân và 914 điểm 3DMark High. Trong khi đó, Galaxy A56 (Exynos 1580) cải thiện con số này lên 3.894 điểm đa nhân và 1.322 điểm 3DMark High.

Đúng là Galaxy A56 nhanh hơn rõ rệt trong các bài test benchmark, nhưng sự khác biệt trong đời thực không còn quá rõ ràng. Với các tác vụ sử dụng thực tế, A36 đã đủ tốt và không cho cảm giác khác biệt mấy so với A56.

Thời lượng pin và sạc không còn là yếu tố phân biệt

Cả bốn model trong dòng Galaxy A mới nhất đều sở hữu cùng dung lượng pin — 5.000 mAh. Điều này dẫn đến thời lượng sử dụng rất tương đồng dù bạn chọn phiên bản nào.

A56 trụ được lâu hơn nhưng không quá đáng kể. Điểm khác biệt quan trọng hơn là A36 và A56 đều đi kèm sạc có dây 45W, cho phép sạc từ 0% lên 55% trong 30 phút và sạc đầy trong khoảng 1 giờ 15 phút. Đây là tốc độ sạc ngang ngửa flagship trên những chiếc điện thoại giá từ 400-500 USD — một tính năng ấn tượng hơn trên A36 nếu xét theo tỷ lệ giá thành.

Màn hình: Thế mạnh của Samsung nhưng lại gây chồng chéo

Cả bốn điện thoại đều trang bị màn hình AMOLED 6,7 inch, nhưng có sự khác biệt rõ rệt về độ sáng:

A16 & A26: Độ sáng thấp hơn, khó nhìn dưới nắng gắt.

A36 & A56: Độ sáng cao tương đương nhau, hiển thị tốt trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Nói cách khác, màn hình của A36 và A56 gần như ngang hàng, khiến ranh giới giữa hai phân khúc này càng thêm mờ nhạt.

Camera: Bốn máy, một ngưỡng giới hạn

Hiệu suất camera là nơi mọi thứ bắt đầu trở nên "kỳ quặc". Mặc dù A36 sử dụng cảm biến chính lớn hơn A16 và A26, và A56 lại có cảm biến lớn hơn nữa, nhưng chất lượng hình ảnh thu được lại giống nhau đến ngạc nhiên trên cả bốn máy.

Ngay cả camera góc siêu rộng của A56 cũng không đủ để tạo ra lợi thế ý nghĩa nào so với các model còn lại. Dựa trên điểm số camera và ảnh chụp mẫu, phần cứng được cho là "tốt hơn" không thực sự chuyển hóa thành những bức ảnh đẹp hơn trên các dòng máy đắt tiền.

Sự khác biệt đáng chú ý duy nhất nằm ở cách mỗi máy xử lý cân bằng trắng. Ví dụ, A56 và A26 có xu hướng thiên về tông màu ấm, trong khi A36 và A16 thiên về tông màu lạnh. Ngoài điều đó ra, rất khó để tìm thấy sự khác biệt về chất lượng ảnh. Theo đó, đây chính là nơi mà mức giá chênh lệch vài triệu giữa các máy trở nên khó giải thích nhất.

Vấn đề thực sự: A36 đối đầu A56

Galaxy A36 và Galaxy A56 cách nhau khoảng 100 USD. Trên lý thuyết, những lợi ích tăng thêm của A56 bao gồm:

Khung nhôm cao cấp.

Chipset nhanh hơn.

Dung lượng RAM lớn hơn.

Một vài tính năng AI bổ sung.

Tuy nhiên, trong thực tế, cả hai điện thoại đều:

Sạc cùng tốc độ.

Sử dụng màn hình có độ sáng tương đương.

Chất lượng camera tương đồng.

Nhận được sự hỗ trợ phần mềm dài hạn như nhau.

A56 tốt hơn, nhưng không tốt hơn theo cách mang lại giá trị thực tế cho đa số người dùng. Đó là lý do tại sao sự chồng chéo này là không cần thiết. Samsung nên áp dụng một cách tiếp cận khác, ít nhất là với dòng A3x và A5x.

Giải pháp: Một mẫu Galaxy A tầm trung duy nhất

Samsung hoàn toàn có thể hợp nhất A36 và A56 thành một mẫu máy tầm trung duy nhất với mức giá khoảng 449 USD (tầm giá 10 triệu).

Hãy loại bỏ camera macro vô dụng và các tính năng không quá quan trọng như khung nhôm. Giữ lại màn hình AMOLED rực rỡ và sạc nhanh 45W, bạn sẽ có mọi thứ người dùng cần trong một model duy nhất.

Khi đó, dòng Galaxy A2x sẽ đóng vai trò là điện thoại tầm trung giá rẻ, còn Galaxy A1x tiếp tục là dòng máy phổ thông. Kết quả không những không làm yếu đi vị thế của Samsung mà còn củng cố nó: Một sản phẩm tầm trung rõ ràng, được hoàn thiện chỉn chu sẽ dễ làm marketing, dễ tư vấn và dễ dàng để hãng tối ưu hóa hoàn hảo hơn.