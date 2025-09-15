Điện thoại realme 15 Series sẽ có pin 7000mAh, tích hợp AI chỉnh ảnh bằng giọng nói

Thương hiệu realme vừa công bố những thông tin đầu tiên về dòng sản phẩm realme 15 Series, dự kiến ra mắt ngày 24/09 tới. Điểm nhấn của series này là tính năng AI Edit Genie, cho phép người dùng chỉnh sửa hình ảnh bằng giọng nói.

Theo realme, AI Edit Genie là một trong những tính năng chủ đạo của realme 15 Series. Công nghệ này cho phép người dùng sử dụng các câu lệnh giọng nói đơn giản như "Làm mịn da", "Thêm hiệu ứng điện ảnh" hay "Xóa người trong khung hình" để AI tự động xử lý và tinh chỉnh hình ảnh mà không cần thao tác thủ công phức tạp.

Hãng cho biết, việc tích hợp một tính năng vốn thường chỉ có trên các dòng máy cao cấp vào phân khúc tầm trung nhằm mục tiêu giúp việc chỉnh sửa ảnh trở nên nhanh chóng và dễ tiếp cận hơn, đặc biệt với nhóm người dùng trẻ.

Bên cạnh phần mềm, dòng sản phẩm realme 15 Series thế hệ mới được trang bị hệ thống ba camera sau với cảm biến chính 50MP, hỗ trợ quay video chất lượng 4K.

Dòng realme 15 Series, được hãng gọi là "Bậc Thầy AI Tiệc Đêm", hướng đến đối tượng người dùng Gen Z. Các sản phẩm trong series bao gồm realme 15 Pro, realme 15 5G và realme 15T 5G.

Về cấu hình, thông tin ban đầu cho biết máy sẽ có thiết kế mỏng 7,79mm, trang bị pin dung lượng 7000mAh và hỗ trợ sạc nhanh 80W. realme nhấn mạnh đây là một trong những smartphone mỏng nhất trong phân khúc có dung lượng pin 7000mAh.

Song song với việc giới thiệu sản phẩm mới, realme cũng công bố ca sĩ Dương Domic trở thành đại sứ thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Dự kiến, realme 15 Series sẽ được ra mắt chính thức vào ngày 24/09/2025.