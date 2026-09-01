Điện thoại này tên là "Đủ": Nhỏ gọn như iPhone mini, pin tháo rời, có thẻ nhớ, đang cần 20.000 người góp vốn

Enough Phone hướng tới nhóm người dùng vẫn muốn một smartphone Android nhỏ gọn nhưng cần pin tháo rời, khe microSD, 5G và cấu hình tầm trung trong cùng một thiết bị.

Nhỏ gọn nhưng vẫn có pin tháo rời

Enough Phone từng được giới thiệu từ tháng 6 nhưng khi đó hãng chưa công bố thiết kế và thông số kỹ thuật đầy đủ. Mới đây, nhà sản xuất đã chia sẻ hình ảnh nguyên mẫu cùng các thông số dự kiến, qua đó cho thấy đây là một mẫu smartphone Android có kích thước đặc biệt nhỏ.

Enough có kích thước nhỏ gọn như 1 chiếc iPhone 13 mini.

Máy có kích thước 132,8 x 63,8 x 12mm, gần tương đương iPhone 13 mini nhưng dày hơn đáng kể. Thân máy sử dụng thiết kế tối giản với khung phẳng, phần cằm màn hình tương đối rộng và mặt lưng chỉ có một camera.

Điểm đáng chú ý nằm ở nắp lưng được cố định bằng 4 con vít, cho phép người dùng tháo ra để thay pin. Enough Phone dự kiến sử dụng viên pin dung lượng từ 3.500 đến 4.000mAh, lớn hơn đáng kể so với nhiều mẫu smartphone nhỏ gọn hiện nay.

Phần thân dày hơn cũng tạo đủ không gian cho hệ thống SIM kép. Một trong hai khe có thể được sử dụng cho thẻ nhớ microSD, trong khi máy cũng hỗ trợ eSIM.

Màn hình 5,3 inch, camera Sony 50MP

Enough Phone được trang bị màn hình IPS 5,3 inch với độ phân giải 1.520 x 720 pixel. Độ phân giải này không cao nếu so với mặt bằng smartphone hiện nay, nhưng trên kích thước màn hình nhỏ, mật độ điểm ảnh vẫn đạt khoảng 317 PPI.

Máy có viền màn hình rất dày, cấu hình chỉ tầm trung vì như vậy đã là "đủ".

Máy hỗ trợ 5G, NFC phục vụ thanh toán không tiếp xúc và cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn. Camera chính có độ phân giải 50MP, sử dụng cảm biến Sony IMX766 kích thước 1/1,56 inch và được đặt phẳng với mặt lưng, trong khi camera trước sử dụng cảm biến 32MP.

Về cấu hình, Enough Phone dự kiến chạy OdysseyOS dựa trên Android 17. Máy sử dụng chip MediaTek Dimensity 7500, đi kèm 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong, hướng tới phân khúc tầm trung.

Chưa có giá bán và lịch phát hành

Enough Phone sẽ được huy động vốn thông qua Kickstarter, nhưng hãng hiện chưa công bố mức giá chính thức cũng như thời điểm mở bán. Nhà sản xuất cho biết dự án cần ít nhất 20.000 khách hàng để có thể được triển khai.

Mặt lưng có 4 vít để tháo rời và thay pin dễ dàng.

Hiện đã có khoảng 4.500 người để lại địa chỉ email trên website của dự án. Nếu đạt đủ số lượng người quan tâm, Enough Phone sẽ trở thành một trong số ít smartphone Android hiện đại có kích thước gần với iPhone 13 mini nhưng vẫn giữ pin tháo rời và khe microSD.

Hiện tại, nếu quan tâm đến điện thoại Android nhỏ gọn để làm máy phụ, bạn có thể tham khảo 1 số dòng như Bluefox NX1 (~4 triệu đồng), Xiaomi Qin K25 (Từ 2.7 triệu), Palm Phone (~2.4 triệu), Unihertz Jelly Star (~5.8 triệu).