Điện thoại không phải Android nhưng chạy ứng dụng Android bất ngờ trở lại, thiết kế cũ, màn hình nhỏ nhưng vẫn nhiều người muốn mua

Jolla Phone tái xuất cùng thiết kế pin rời và cấu hình 5G

Sau nhiều năm im ắng, hãng Jolla của Phần Lan thông báo trên X rằng thế hệ Jolla Phone mới sắp ra mắt. Máy đi kèm phần cứng được làm mới, hệ điều hành chú trọng quyền riêng tư và mang theo kỳ vọng mang đến trải nghiệm mà Android hay iOS chưa làm được.

Mẫu Jolla phone mới nhất với phần cứng nhìn cũ kĩ, màn hình nhỏ, cảm giác pha trộn giữa các mẫu Windows Phone Lumia và Nokia chạy Android cách đây nhiều năm.

Jolla Phone có ba màu lấy cảm hứng từ phong cảnh Bắc Âu gồm đen, trắng và cam. Khác với nhiều smartphone hiện nay được gắn kín, mặt lưng của Jolla Phone có thể tháo ra dễ dàng và pin bên trong có thể tháo rời.Bên trong, máy được trang bị phần cứng hiện đại với kết nối 5G, RAM 12GB và bộ nhớ 256GB. Máy hỗ trợ mở rộng lên tối đa 2TB bằng thẻ microSD và có hai khe nano SIM. Phía trước là màn hình AMOLED 6.36 inch độ phân giải Full HD, được bảo vệ bằng kính Gorilla Glass. Cụm camera sau gồm camera chính 50MP và camera góc siêu rộng 13MP. Camera selfie chưa được công bố đầy đủ thông số.

Sailfish OS 5 là điểm nhấn của Jolla Phone

Phần cứng chỉ là một nửa câu chuyện. Trọng tâm của thiết bị là Sailfish OS 5, phiên bản mới nhất của hệ điều hành di động dựa trên Linux do Jolla phát triển. Hãng mô tả Sailfish là hệ điều hành di động thương mại duy nhất còn tồn tại ở châu Âu và đặc biệt chú trọng quyền riêng tư.

Jolla phone phù hợp với ai ưu tiên bảo mật cao, không muốn bị theo dõi, đánh cắp thông tin.

Jolla khẳng định Sailfish không có bộ theo dõi. Không thu thập dữ liệu nền. Không tích hợp dịch vụ Google Play. Tuy nhiên, hãng cũng hiểu rằng người dùng vẫn cần tới nhiều ứng dụng Android quen thuộc. Sailfish OS hỗ trợ chạy ứng dụng Android. Máy còn có công tắc vật lý đặt bên trái để ngay lập tức tắt micro, camera, Bluetooth và các cảm biến khác.

Jolla cho biết sản phẩm lần này là kết quả của 12 năm tồn tại trong bối cảnh nhiều nền tảng di động đã biến mất gồm Symbian, MeeGo, Firefox OS và Windows Phone. Hiện nay toàn cầu chỉ còn bốn hệ điều hành di động lớn và Sailfish là đại diện duy nhất đến từ châu Âu.

Giá bán, đặt trước và điều kiện sản xuất

Jolla Phone hiện đã mở đặt trước với khoản đặt cọc 99 EUR, tương đương khoảng 3.45 triệu đồng. Những người đặt sớm sẽ được ưu đãi mức giá 499 EUR. Giá bán lẻ dự kiến dao động từ 599 EUR đến 699 EUR, tương đương khoảng 20.96 triệu đồng và 24.45 triệu đồng.

Tuy nhiên, máy sẽ chỉ được đưa vào sản xuất nếu đạt tối thiểu 2.000 lượt đặt trước trước ngày 4 tháng 1 năm 2026. Tin vui là Jolla cho biết hãng đã đạt hơn một nửa mục tiêu này thông qua trang gọi vốn.