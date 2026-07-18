Điện thoại của Bí thư xã bỗng thành “hotline” du lịch địa phương: Mọi áp lực đều xứng đáng

Theo Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn (Phú Thọ), nếu người dân bán được thêm nông sản, có thêm khách đến homestay, thêm cơ hội phát triển kinh tế... thì mọi áp lực đều xứng đáng.

"Tôi không muốn người ta nhớ đến mình. Tôi muốn người ta nhớ đến Vân Sơn.” Đó là điều ông Nguyễn Duy Tư (38 tuổi) - Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn (Phú Thọ) chia sẻ khi được hỏi về những video triệu lượt xem đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Ít ai nghĩ, một bí thư Đảng ủy xã lại tự cầm máy, viết kịch bản, trèo đèo, lội suối để xuất hiện trước ống kính giới thiệu từng thác nước, cánh rừng, bản Mường hay những sản phẩm OCOP (viết tắt của One Commune One Product - Mỗi xã một sản phẩm) của quê hương. Chỉ sau vài video của bí thư 8x, cái tên Vân Sơn xuất hiện "dày đặc" trên bản đồ số, kéo theo những thay đổi ở một xã vùng cao.

Trở thành người kể câu chuyện về du lịch địa phương

“Nhiều người bảo Bí thư xã chỉ ngồi phòng điều hòa, gõ văn bản, ai lại đi làm truyền thông bao giờ. Nhưng nếu tôi không đi, không làm thì làm sao mọi người biết đến Vân Sơn của chúng tôi đẹp đến nhường nào”. Đây là câu nói mở đầu clip “Bí thư xứ Mường” của Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, thu hút hàng triệu lượt xem.

Điều khiến ông Nguyễn Duy Tư bất ngờ là sự thay đổi trong suy nghĩ của chính người dân: “Nhiều bà con trước đây khá rụt rè, chưa quen với việc làm du lịch hay xuất hiện trước máy quay. Nhưng khi thấy những hình ảnh quen thuộc như Đồi Mâm Xôi, dòng Nam Sơn hay Thác Thung được hàng nghìn người trầm trồ, họ bắt đầu nhận ra quê hương mình đẹp và có giá trị đến thế.”

Theo ông, từ sự tự hào ấy, người dân chủ động hơn trong việc giữ gìn cảnh quan, bảo tồn bản sắc và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Điều bất ngờ thứ hai là tốc độ chuyển đổi từ “xem” sang “đi”. Nhiều du khách sau khi xem video của Bí thư Nguyễn Duy Tư đã nhắn tin hỏi đường, hỏi nơi lưu trú, lịch trình khám phá và lên kế hoạch đến Vân Sơn ngay trong những ngày cuối tuần.

Nhiều địa phương khác cũng liên hệ để trao đổi cách làm truyền thông, cùng chia sẻ kinh nghiệm quảng bá du lịch cộng đồng và giới thiệu sản phẩm OCOP trên nền tảng số.

“Tôi thấy hạnh phúc vì video của mình thực sự trở thành cây cầu đưa những giá trị vốn tiềm ẩn của địa phương đến gần hơn với cộng đồng”.

Ông Nguyễn Duy Tư- Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn

Việc một Bí thư xã thường xuyên xuất hiện trên Facebook, TikTok khiến không ít người bất ngờ. Ngay cả ông Nguyễn Duy Tư cũng thừa nhận, giai đoạn đầu là khoảng thời gian nhiều áp lực. Không ít ý kiến cho rằng cán bộ xã nên tập trung làm chuyên môn thay vì “làm content”.

Do khối lượng công việc hành chính lớn nên toàn bộ việc quay phim, viết kịch bản, dựng video, ông Tư đều phải thực hiện ngoài giờ làm việc. “Có những hôm tôi thức khuya dựng clip cho kịp sự kiện của địa phương. Cuối tuần lại mang máy đi thực địa, ghi hình từng điểm đến.” – Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn chia sẻ.

Theo vị Bí thư xã, nếu người dân bán được thêm nông sản, có thêm khách đến homestay, thêm cơ hội phát triển kinh tế... thì mọi áp lực đều xứng đáng.

Từ khi các video lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, cuộc sống của ông cũng có nhiều thay đổi. Chiếc điện thoại di động của Bí thư 8x bỗng chốc hóa thành “Hotline” du lịch địa phương. Mỗi ngày, ông Nguyễn Duy Tư đều nhận được điện thoại gọi hỏi đường, hỏi lịch trình, xin tư vấn địa điểm tham quan hay kinh nghiệm khám phá Vân Sơn.

Quỹ thời gian của vị Bí thư vì thế ngày càng eo hẹp. Nhưng đổi lại là niềm phấn khởi khó diễn tả hết bằng lời khi thấy quê hương được nhiều người biết đến. Đáng chú ý, sự xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội cũng làm thay đổi cách người dân nhìn người đứng đầu địa phương.

Nếu trước đây hình ảnh lãnh đạo thường gắn với các cuộc họp hay những buổi tiếp xúc cử tri thì nay, Bí thư xã đang cùng người dân xuống ruộng, thu hoạch nông sản, băng rừng, lội suối hay giới thiệu sản phẩm của quê hương. Khoảng cách giữa chính quyền và người dân vì thế cũng gần hơn.

Từ triệu lượt xem đến những homestay đầu tiên: Khi truyền thông số trở thành công cụ phát triển địa phương

“Lãnh đạo còn nỗ lực quảng bá quê hương như vậy thì tại sao mình lại đứng ngoài cuộc”, ông Nguyễn Duy Tư kể lại suy nghĩ của nhiều người dân sau khi xem các video của bí thư xã.

Theo ông, thay đổi lớn nhất sau các video viral là tư duy của người dân. Nhiều người không còn e ngại làm du lịch mà đã nắm bắt được chủ trương, chủ động sửa sang nhà cửa, cải tạo cảnh quan, học cách làm homestay và xây dựng thêm các trải nghiệm văn hóa bản địa.

Có nhiều hộ dân đăng ký phát triển mô hình homestay để đón khách. Các dịch vụ ăn uống, hướng dẫn viên bản địa, cho thuê trang phục truyền thống, biểu diễn văn nghệ cộng đồng cũng bắt đầu phát triển sôi động hơn.

Một số công ty lữ hành đã trực tiếp đến địa phương khảo sát để kết nối tour tuyến, các doanh nghiệp cũng tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các mô hình du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa.

Theo ông Tư, đây là minh chứng cho thấy nếu làm đúng cách, truyền thông số có thể trở thành đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng người cán bộ làm truyền thông phải luôn giữ được ranh giới rất rõ giữa quảng bá địa phương và xây dựng hình ảnh cá nhân.

Trong mọi video, nhân vật chính phải là người dân và quê hương, còn cán bộ chỉ đóng vai trò người dẫn chuyện: “Mục tiêu cuối cùng là có thêm bao nhiêu du khách đến Vân Sơn, bao nhiêu sản phẩm của bà con bán được và bao nhiêu cơ hội phát triển được mở ra.”

Có lẽ, đó cũng là lý do những video của vị bí thư xã trẻ nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mạng. Điều người xem nhớ là hình ảnh một người đứng đầu sẵn sàng bước ra khỏi phòng họp, cầm máy quay và kể câu chuyện về chính quê hương mình bằng tất cả niềm tự hào.