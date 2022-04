Điện thoại của bạn có thực sự cần bảo vệ màn hình không?

Đúng là đã có lúc bạn bắt buộc phải dán miếng bảo vệ màn hình vào điện thoại của mình. Tuy nhiên, vật liệu được sử dụng trong màn hình điện thoại thông minh hiện đại đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua. Chắc chắn không có hại khi sử dụng miếng dán bảo vệ màn hình, nhưng bạn có thể không cần.

Miếng dán bảo vệ màn hình

Bảo vệ màn hình chỉ đơn giản là một tấm nhựa trong hoặc thủy tinh rất mỏng mà bạn dán vào màn hình điện thoại thông minh của mình. Miếng bảo vệ được cắt để vừa với hình dạng chính xác của thiết bị của bạn cùng với các vết cắt ở những vị trí thích hợp — đó là lý do tại sao bạn mua các miếng bảo vệ màn hình khác nhau cho các thiết bị khác nhau.

Để dán miếng bảo vệ màn hình, bạn thường lau sạch màn hình của thiết bị bằng vải sợi nhỏ, thoa một chút nước xà phòng lên miếng bảo vệ màn hình, sau đó dán nó lên trên màn hình. Bạn có thể sử dụng dụng cụ chổi cao su để đẩy nước và bong bóng ra ngoài, để lại một bề mặt hoàn toàn phẳng khiến lớp bảo vệ không thể nhìn thấy được.

Ý tưởng đằng sau một tấm bảo vệ màn hình là việc lạm dụng nó thay vì màn hình kính. Việc sử dụng một lớp bảo vệ màn hình được xem là "kinh tế" hơn nhiều so với việc thay thế một màn hình bị xước hoặc nứt. Tuy nhiên, có hai kiểu màn hình làm cho việc dán tấm bảo vệ màn hình trở nên không liên quan.

Màn hình được trang bị kính Gorilla

Đại đa số điện thoại Android ngày nay sử dụng kính Gorilla Glass. Đây là loại kính cường lực, cứng, có khả năng chống xước cao. Corning đã phát hành các phiên bản mới của Gorilla Glass trong những năm qua. Có hai thứ mà Gorilla Glass cố gắng bảo vệ màn hình: chống trầy xước và nứt vỡ.

Màn hình được trang bị kính Ceramic Shield

Apple không sử dụng Gorilla Glass cho iPhone. Thay vào đó, nó sử dụng một loại kính dành riêng cho iPhone được gọi là "Ceramic Shield". Được giới thiệu cùng với iPhone 12, Ceramic Sheild cũng được Corning sản xuất.

Ceramic Shield không chỉ là một tên thương hiệu ưa thích — tấm kính này thực sự bao gồm gốm. Kính Ceramic Shield được nhúng các tinh thể nano gốm có kích thước nhỏ hơn bước sóng ánh sáng, làm cho nó trông trong suốt như thủy tinh bình thường.

Apple không chia sẻ nhiều chi tiết kỹ thuật về Ceramic Shield. Apple chỉ đơn giản nói rằng nó "tốt hơn bốn lần" so với các mẫu trước iPhone 12. Thực sự không có cách nào để so sánh Ceramic Shield với Gorilla Glass, nhưng có thể nói cả hai đều là màn hình bền do Corning sản xuất.

Nhược điểm của miếng dán bảo vệ màn hình

Nhược điểm của miếng dán bảo vệ màn hình làm là thay đổi cảm giác của dùng khi chạm vào màn hình. Việc dán một tấm nhựa hoặc kính mỏng vào màn hình có thể làm thay đổi một cách tinh vi giao diện của màn hình thiết bị của bạn, đặc biệt nếu miếng dán bảo vệ màn hình bị đổi màu theo thời gian. Và vì các tấm bảo vệ màn hình không cứng như Gorilla Glass hoặc Ceramic Shield, chúng sẽ tạo ra những vết xước khó coi mà không thực sự làm xước màn hình điện thoại thông minh của bạn.

Khi nào bạn cần một miếng bảo vệ màn hình?

Một số vật liệu phổ biến có thể làm xước bất kỳ màn hình điện thoại thông minh nào. Một trong những thứ lớn nhất cần chú ý là cát. Nếu bạn đi biển và mang theo một ít cát trong túi, cát đó có thể cọ xát vào màn hình kính của điện thoại thông minh và làm xước nó.