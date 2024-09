Điện máy Xanh khởi động chiến dịch trao 10.000 nồi cơm điện, hỗ trợ tái thiết cuộc sống sau thiên tai

Chương trình sẽ đi qua các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái, với hy vọng sẻ chia phần nào những khó khăn mà người dân nơi đây phải đối mặt sau đợt bão lũ lịch sử vừa qua.



Cũng là một đơn vị chịu thiệt hại bởi cơn bão Yagi với hàng trăm cửa hàng chìm trong nước, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh thấu hiểu nỗi mất mát và khó khăn mà người dân phải trải qua. Quá trình khôi phục lại cuộc sống sau bão lũ là một hành trình dài và thực sự vất vả, nhất là đối với những hoàn cảnh khó khăn. Với thông điệp "Triệu bữa cơm no - Cùng nhau vượt khó", mỗi chiếc nồi cơm không chỉ đơn thuần là một vật dụng, mà còn là mong muốn của Điện máy Xanh được san sẻ phần nào gánh nặng và động viên đến bà con trong lúc khó khăn. Sự hỗ trợ này, dù chưa quá lớn, vẫn sẽ góp phần giúp các gia đình thêm sức mạnh và động lực trong hành trình trở lại cuộc sống bình thường trước đây, mang lại bữa cơm ấm áp, sum vầy cho mọi người sau những tổn thất đã qua.

Đồng hành cùng với Điện máy Xanh là 5 đối tác lớn gồm Kangaroo, Sunhouse, Toshiba, Sharp và Bluestone. Các nhà sản xuất đều nhiệt tình hưởng ứng chương trình do Điện máy Xanh khởi xướng. Sự chung tay này đã mang lại kết quả là 10.000 chiếc nồi cơm điện được sản xuất và sẵn sàng trong thời gian ngắn nhất, kịp thời đến tay bà con, đây cũng chính là tinh thần trách nhiệm xã hội thực chất của các doanh nghiệp, luôn hướng về những đồng bào khó khăn.



Dù lên kế hoạch trong thời gian ngắn, sự kiện vẫn diễn ra trọn vẹn nhờ sự chung tay của các đơn vị

Đứng trước những sự kiện thiên tai hay dịch bệnh, Điện máy Xanh luôn là đơn vị tiên phong phát động các chương trình thiện nguyện quy mô như "Cơm dẻo - Bếp ấm" trao tặng 10.000 nồi cơm điện cho bà con khó khăn vùng cao năm 2020; 1.000 tấn gạo gửi đến các gia đình khó khăn trong chương trình "Tết sẻ chia" năm 2021; "Góp triệu yêu thương - Trao ngàn tấn gạo" tặng 2.000 tấn gạo đến người dân 23 tỉnh phía Nam sau ảnh hưởng dịch COVID-19 năm 2021; hay những chương trình bán hàng đặc biệt, giảm giá sâu trợ lực cho người dân sau những đợt bão lũ… Các chuỗi thuộc Thế Giới Di Động như nhà thuốc An Khang và Avakids mặc dù còn non trẻ cũng tích cực tham gia các hoạt động trách nhiệm xã hội. Cụ thể, An Khang đã tổ chức 18 chuỗi hoạt động thăm khám với tổng cộng 9.000 người già, người có hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế đã được khám và cấp phát thuốc miễn phí. Avakids đã tài trợ các suất mổ hàm ếch miễn phí cho trẻ em nghèo thông qua quỹ Operation Smile, tổ chức cùng bệnh viện Răng Hàm Mặt tp. HCM và các bệnh viện đầu ngành. Đến nay 7 chương trình đã tổ chức tại tp. HCM, Hà Nội và các tỉnh như Gia Lai, Thái Nguyên với gần 500 trường hợp trẻ em được lấy lại nụ cười lành lặn. Các chương trình thiện nguyện không chỉ lôi cuốn hàng ngàn nhân viên, đối tác mà còn tạo cảm hứng lan rộng trên toàn xã hội.



Ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO Thế Giới Di Động đã đến trực tiếp các điểm tổ chức sự kiện để cùng đội ngũ Điện máy Xanh phân phối quà tặng

Trước đó, MWG đã hoàn tất việc chuyển 5 tỷ vào tài khoản của MTTQ để hỗ trợ bà con vùng lũ, và hôm nay là chiến dịch trao tặng 10.000 nồi cơm điện được thực hiện để kịp thời hỗ trợ bà con, cũng như các hoạt động thăm hỏi đội ngũ nhân viên và gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão lũ số 3 vừa qua.



Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO công ty CP Thế Giới Di Động chia sẻ: "Nhìn lại hành trình phát triển 20 năm của Thế Giới Di Động/Điện máy Xanh, chúng tôi luôn coi các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng là một phần không thể thiếu trong văn hóa doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng rằng, 10.000 nồi cơm điện trao tặng trong chiến dịch này sẽ giúp bà con có thêm phương tiện để ổn định sinh hoạt và tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong tương lai".