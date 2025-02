Khu du lịch sinh thái Tràng An nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An, cách trung tâm thành phố hơn 5 km. Khu du lịch sinh thái Tràng An sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, nơi được ví như “Vịnh Hạ Long trên cạn”, là điểm đến hấp dẫn hàng đầu trong nước và quốc tế.