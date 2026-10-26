Tại cửa ngõ Tây Nam Hà Nội, nút giao Vành đai 4 với Quốc lộ 6 đang dần thành hình khi các phiến dầm lớn bắt đầu được lắp đặt.

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ đồng, chiều dài hơn 112km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Đây là công trình giao thông trọng điểm, được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giữa Thủ đô với các địa phương trong vùng.

Trong giai đoạn 1, dự án có 8 nút giao liên thông lớn. Nút giao giữa Vành đai 4 và Quốc lộ 6 tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội, là một trong những điểm kết nối quan trọng ở cửa ngõ phía Tây Nam thành phố.

Tại công trường, các nhà thầu bắt đầu lắp đặt hàng loạt phiến dầm lớn. Cùng với việc thi công cầu vượt, các nhánh đường lên xuống cũng đang dần hình thành, từng bước hoàn thiện diện mạo nút giao.

Đoạn Vành đai 4 qua Hà Nội dài khoảng 58km, từ khu vực Sóc Sơn đến Thường Tín. Tại phường Yên Nghĩa, tuyến đường giao với Quốc lộ 6, thuộc khu vực triển khai dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai.

Theo thiết kế, nút giao được xây dựng theo dạng hoa thị với hai tầng đường. Tuyến song hành nằm phía dưới, còn tuyến cao tốc Vành đai 4 đi trên cao, vượt qua Quốc lộ 6. Hệ thống nhánh lên xuống kết nối các hướng lưu thông, giúp phương tiện chuyển tuyến khi công trình được hoàn thành.

Nhìn từ trên cao, đường song hành thuộc dự án Vành đai 4 tại khu vực này về cơ bản đã hoàn thành. Trong khi đó, các hạng mục cầu vượt và đường dẫn tiếp tục được triển khai.

Đây là một trong 8 nút giao liên thông thuộc giai đoạn 1 của dự án Vành đai 4, đồng thời là nút giao duy nhất trong dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai.

Công trường nằm ngay cạnh Quốc lộ 6, tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn. Xe tải, xe khách và ô tô cá nhân vẫn nối đuôi nhau qua khu vực, trong khi các nhà thầu triển khai nhiều hạng mục xây dựng sát mặt đường.

Mặt bằng hạn chế khiến việc tổ chức thi công và bảo đảm giao thông qua khu vực đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ. Các đơn vị vừa phải đẩy nhanh tiến độ, vừa phải chú trọng an toàn lao động và hạn chế ảnh hưởng đến dòng xe trên Quốc lộ 6.

Khi hoàn thành, nút giao Vành đai 4 - Quốc lộ 6 được kỳ vọng cải thiện khả năng kết nối giữa tuyến vành đai với trục giao thông hướng tâm, góp phần giảm áp lực cho cửa ngõ Tây Nam Thủ đô.

Công trình cũng tạo thuận lợi hơn cho phương tiện di chuyển từ Hà Nội đến các địa phương như Phú Thọ, Sơn La và chiều ngược lại qua Quốc lộ 6.