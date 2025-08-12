Diện mạo mới cung đường xuyên đồi cát, bên những cột điện gió khổng lồ chạy về làng chài cổ ở Gia Lai
Trương Định - Thanh Hải - Trọng Quân |
Làng chài Nhơn Lý đang chứng kiến sự “thay da đổi thịt” từng ngày nhờ một hạ tầng giao thông mới được đầu tư bài bản. Tuyến đường dài 2,6km nối Khu kinh tế Nhơn Hội đến Nhơn Lý không chỉ rút ngắn quãng đường, mà còn mở ra một không gian du lịch và phát triển kinh tế hoàn toàn mới cho làng chài.
