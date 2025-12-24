Diện mạo khác lạ của Thiều Bảo Trâm

Mới đây, Thiều Bảo Trâm khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi đăng tải khoảnh khắc khoe cận visual trên trang cá nhân. Điều gây chú ý không nằm ở trang phục hay bối cảnh, mà chính là diện mạo có phần lạ lẫm của nữ ca sĩ, đến mức nhiều người đùa rằng phải "dụi mắt vài lần" mới nhận ra.

So với hình ảnh quen thuộc trước đây, Thiều Bảo Trâm lần này xuất hiện với kiểu tóc mái được thay đổi, để lộ trán nhiều hơn. Sự điều chỉnh tưởng chừng nhỏ này lại khiến tổng thể gương mặt cô trông khác hẳn. Bên cạnh đó, layout makeup thiên về tông nhẹ nhưng nhấn kỹ ở mắt và làn da căng bóng càng khiến visual của nữ ca sĩ trở nên lạ mắt.

Trong clip, Thiều Bảo Trâm khoe năng lượng tích cực, tươi tắn tạo dáng cho thấy khá ưng ý với layout lần này. Còn cư dân mạng thì chắc có lẽ hơi bất ngờ về sự "biến hình" của nữ ca sĩ mà thôi.

FacebookThiều Bảo Trâm với visual mới lạ. Nguồn: FBNV

Nhan sắc của Thiều Bảo Trâm luôn là đề tài được dân mạng bàn luận mỗi khi cô xuất hiện. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, visual của Thiều Bảo Trâm nhận nhiều tranh cãi. Nhiều cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ mới can thiệp thẩm mỹ khiến nét mặt trở nên cứng và thiếu tự nhiên hơn trước. Trong khi đó, một số ý kiến khác lại bênh vực, cho rằng sự thay đổi chỉ là do lối trang điểm và kiểu tóc chưa thực sự phù hợp, làm gương mặt cô trông lạ hơn thường lệ.

Về phía mình, Thiều Bảo Trâm cho biết thời gian qua nhiều người đồn đoán gương mặt cô bầu bĩnh vì đã thực hiện phương pháp tiêm má baby. Trước nghi vấn này, Thiều Bảo Trâm phủ nhận: "Mình vừa tăng từ 49,5 lên 50,7 kg. Đừng ai đồn mình tiêm má gì được không ạ, do lên ký mà mặt mình ú nu như cái bánh bao. Nhà được cái trộm vía tăng cân là tăng má đầu tiên, không cần đi tiêm má baby ạ".

Thiều Bảo Trâm từng chia sẻ gương mặt thay đổi do tăng cân. Ảnh: FBNV

Trước khi hoạt động solo, Thiều Bảo Trâm cùng chị gái Thiều Bảo Trang thành lập nhóm nhạc Bee.T nhưng không có quá nhiều ấn tượng. Thiều Bảo Trâm được biết tới qua những ca khúc như Sau lưng anh có ai kìa, Thương anh...

Tháng 3/2024, nữ ca sĩ sinh năm 1994 công khai thừa nhận đã can thiệp thẩm mỹ mũi thông qua một bài đăng trên mạng xã hội. Cô không quên gửi lời cảm ơn bác sĩ đồng thời chia sẻ loạt hình ảnh mới tại thẩm mỹ viện. Thiều Bảo Trâm cũng khẳng định sau khi chỉnh sửa nhan sắc, cô cảm thấy tự tin và thoải mái hơn với diện mạo của mình.