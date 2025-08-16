Diện mạo gầy rộc, xanh xao của 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sau chuyến đi đối diện cửa tử

Cách đây không lâu, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai - Trương Tấn gây lo lắng khi tiết lộ đã trải qua 1 cơn đau tim đột ngột, khó thở, toàn thân toát mồ hôi lạnh và thậm chí không còn sức để kêu cứu khi đi du lịch nước ngoài với gia đình. Anh cố cầm cự đợi đến khi về quê nhà Hong Kong (Trung Quốc) mới thăm khám. Bác sĩ đã phải đưa Trương Tấn vào phòng phẫu thuật đặt stent tim khẩn để cứu mạng nam diễn viên, bởi bệnh tình đã tiến triển nguy kịch và suýt tử vong.

Đến ngày 14/8 vừa qua, "team qua đường" bắt gặp Trương Tấn và bà xã Thái Thiếu Phân xuống phố. Hình ảnh mới nhất của nam diễn viên võ thuật hàng đầu khiến khán giả vô cùng lo lắng. Theo đó, vẻ phong độ, khỏe mạnh của anh giờ đã bị thay thế bằng thân hình gầy guộc, yếu ớt, gương mặt xanh xao hốc hác, môi tái nhợt. Theo người đăng tải, Trương Tấn đi lại chậm chạp, dáng vẻ vô cùng uể oải.

So với trước (3 ảnh dưới), Trương Tấn hiện tại gầy gò, nhợt nhạt đến đáng lo ngại sau ca đặt stent tim

Với tình trạng sức khỏe khém như hiện tại, khán giả nhắn nhủ Trương Tấn nên tĩnh dưỡng, bồi bổ nhiều hơn và nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, tránh những nguy hiểm đột phát. Được biết, Trương Tấn phải mất đến 3-4 tháng mới hồi phục sau ca phẫu thuật. Sau trải nghiệm ngã bệnh kinh hoàng, Trương Tấn chia sẻ với truyền thông rằng anh thay đổi suy nghĩ về cuộc sống: “Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái chết đang cận kề với mình. Tôi sợ hãi khi nghĩ đến việc chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ rời xa những người thân yêu nhất. Tôi chỉ mong có thể sống lâu một chút để được ở bên người nhà thôi”.

Sau việc này, nam diễn viên càng thêm trân trọng những phút giây ở bên vợ con

Trương Tấn là nam diễn viên được yêu mến của đất nước tỷ dân, gây ấn tượng với khán giả qua những bộ phim như Sát Phá Lang 2, Diệp Vấn 3, Hoàng Phi Hồng: Bí Ẩn Một Huyền Thoại… Đặc biệt, anh từng nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong Nhất Đại Tông Sư và được kỳ vọng là người kế nhiệm Chân Tử Đan trong mảng phim võ thuật.

Vốn là cựu vận động viên wushu, lại năng nổ tự mình đóng các cảnh hành động không cần thế thân, suốt 23 năm hoạt động trong showbiz, Trương Tấn không ít lần bị thương tích nghiêm trong, phải lên bàn mổ và mỗi lần trái gió trở trời là lại chịu nỗi đau âm ỉ do những vết thương cũ mang lại. Thế nhưng, cơn đau tim này đã khiến nam diễn viên phải cẩn trọng hơn với tình hình sức khỏe của mình.

Hết mình vì sự nghiệp đóng phim võ thuật, Trương Tấn nhiều lần gặp chấn thương nguy hiểm

Về đời tư, Trương Tấn và Á hậu Thái Thiếu Phân về chung nhà vào năm 2008. Họ có với nhau 3 con. Trương Tấn và Thái Thiếu Phân được coi là cặp đôi vàng của showbiz Trung Quốc. Không chỉ vậy, nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, vợ chồng Trương Tấn cũng tích lũy cho mình khối tài sản kếch xù. Theo truyền thông Trung Quốc, họ sở hữu 9 bất động sản ở Hong Kong, Trung Quốc Đại lục với tổng giá trị 25,4 triệu USD (626 tỷ đồng). Trong đó, vào năm 2020, nam diễn viên và bà xã đã vung tiền mua liên tục 4 căn nhà, mỗi căn có giá dao động 1,5 triệu USD (37 tỷ đồng).

Trương Tấn - Thái Thiếu Phân có hôn nhân viên mãn, hạnh phúc

