Diện mạo "chú lính chì” Thiện Nhân sau 19 năm

Trong muôn vàn câu chuyện truyền cảm hứng đến cộng đồng từ trước đến nay, sự việc của “chú lính chì” Thiện Nhân (sinh năm 2006) vẫn khiến nhiều người xúc động. Mới đây, những hình ảnh Thiện Nhân một lần nữa viral trên MXH, nhưng lần này là vì bất ngờ với diện mạo ở tuổi 19 của chàng trai.

Thiện Nhân hiện đã là sinh viên năm 2 ngành khoa học máy tính & trí tuệ nhân tạo tại trường Đại học VinUni (Hà Nội). Trong các hình ảnh được mẹ Mai Anh (nhà báo Trần Mai Anh) chia sẻ, Thiện Nhân càng lớn càng điển trai, sở hữu gương mặt sáng ngời và hiền lành.

Thiện Nhân và mẹ Mai Anh (Ảnh: Nhà báo Trần Mai Anh)

Phía dưới các bài đăng về Thiện Nhân được nhiều tài khoản cộng đồng đăng tải lại, cậu bạn nhận về nhiều lời khen vì sự thay đổi bất ngờ về ngoại hình.

“Chú lính chì bây giờ dũng cảm và thông minh vô cùng”, “Thương con! Có mẹ Còi là điều tuyệt vời nhất của con”, “Thiện Nhân đẹp trai quá!”, “Khâm phục tấm lòng người mẹ”, “Chúc mừng cháu, chúc cháu khỏe mạnh và hạnh phúc”, “Con đẹp trai phúc hậu như cái tên”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Trong kênh chat với mọi người, chị Mai Anh cũng thường xuyên cập nhật với mọi người về tình hình của Thiện Nhân, từ sức khỏe đến học tập.

Hồi đầu tháng 8/2025, chị Mai Anh cho biết: “Ông con đã xong năm thứ nhất cày bừa qua không bị vướng môn nào đâu. Giờ con nghỉ chuẩn bị cho năm thứ 2. Năm 2 thì không ở ký túc xá nữa nhường chỗ cho các em năm 1”.

Trước đó, với hồ sơ dày thành tích học tập và hoạt động đã miệt mài chuẩn bị suốt ba năm trung học, Thiện Nhân được nhà trường cấp học bổng ở mức 85%.

Thiện Nhân hiện đang theo học tại VinUni (Ảnh: Tuyển sinh VinUni)

Thiện Nhân chia sẻ: "Sống với một chân, tôi vẫn đến trường mỗi ngày, được thôi thúc bởi niềm đam mê học hỏi và ước mơ nghiên cứu AI. Tôi tin rằng AI có thể cách mạng hóa lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và cải thiện cuộc sống nhiều người, giống như cuộc sống của tôi đã được cứu, được thay đổi nhờ bàn tay các bác sĩ và tiến bộ y khoa.

Mục tiêu của tôi là áp dụng AI để tạo ra các giải pháp giúp những bệnh nhi có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Từng là một bệnh nhi - bệnh nhân suốt cả đời mình, tôi tin mình hiểu nhu cầu người bệnh và có thể tìm được nhiều giải pháp tốt".

Thiện Nhân sinh năm 2006, tại Quảng Nam (nay là Đà Nẵng). Khi mới hơn 1 tuần tuổi, cậu bé bị bỏ rơi trong rừng và bị động vật tấn công làm mất một chân và bộ phận sinh dục, toàn thân bị kiến bu kín. Thật kỳ diệu, dù trong tình trạng cận kề cái chết, Thiện Nhân vẫn sống sót, được một người đi rừng phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Sau khi được cứu sống, câu chuyện của cậu bé lan rộng và khiến dư luận cả nước xúc động. Nhà báo Trần Mai Anh quyết định nhận Thiện Nhân làm con nuôi, đưa về Hà Nội chăm sóc. Từ đó, một hành trình dài chữa trị và hồi sinh của “chú lính chì” bắt đầu.

Nhờ sự chung tay của cộng đồng, Thiện Nhân được đưa sang nước ngoài nhiều lần để phẫu thuật tái tạo cơ quan sinh dục với sự hỗ trợ của các bác sĩ hàng đầu thế giới. Câu chuyện ấy không chỉ mang lại phép màu cho một đứa trẻ mà còn khơi nguồn cho dự án thiện nguyện “Thiện Nhân và những người bạn” - chương trình hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho hàng nghìn trẻ em bị khiếm khuyết cơ quan sinh dục trên khắp Việt Nam.