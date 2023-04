Diện mạo 3 tỉnh dự kiến trở thành thành phố trực thuộc trung ương sau vài năm nữa

Dịch vụ, du lịch là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất với 46,53%. Năm 2022, tỉnh Khánh Hoà đã đón Khánh Hòa đón hơn 2,57 triệu lượt khách lưu trú (tăng gần 4,3 lần so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 275.000 lượt, gấp 11,1 lần so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 13.800 tỷ đồng, tăng gấp 5,75 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong ảnh là Tháp Bà Ponagar, ngôi đền Chăm Pa và là điểm thu hút du khách ở thành phố Nha Trang.