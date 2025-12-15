Điện lực Khánh Hòa nói gì về vụ người đàn ông tử vong trên đường dây trung thế

Liên quan đến vụ tai nạn điện nghiêm trọng xảy ra trên đường dây trung thế qua phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khiến một người tử vong, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan.

Sau khi Báo Người Lao Động có thông tin "Người đàn ông tử vong do điện giật khi sửa đường dây trung thế, ai chịu trách nhiệm?", chiều 15-12, ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (Điện lực Khánh Hòa), cùng nhiều cán bộ có chức năng đã có thông tin ban đầu.

Theo ông Lợi, vụ việc đang được Công an thụ lý điều tra nên chưa thể cung cấp cụ thể, chỉ có thể thông tin theo đúng quyền hạn.

Thông tin trên mạng xã hội về vụ việc một người tử vong ở đường dây trung thế ở Khánh Hòa

Ông Lợi khẳng định người tử vong dù mặc áo cam nhưng không phải là lao động của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa. Sau khi sự việc xảy ra, công ty đã cử đại diện đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Về diễn tiến vụ việc, kế hoạch ngày 7-12, ngành điện thực hiện cắt điện từ 6 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút để phục vụ Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đồng Nguyên (Công ty Đồng Nguyên) thi công xây dựng cột, sang dây theo đăng ký.

Đến 18 giờ 48 phút ngày 7-12, ông L.V.C., Trưởng nhóm công tác của Công ty Đồng Nguyên, đã ký bàn giao hiện trường cho Đội Quản lý điện Vĩnh Hải và rút toàn bộ công nhân khỏi khu vực thi công.

Đến 18 giờ 50 phút, lực lượng trực ca ký tiếp nhận hiện trường và làm thủ tục đóng điện lại tuyến 473 ĐĐE theo quy định. Đến 19 giờ 17 phút, đường dây được đóng điện, nhưng đến 19 giờ 20 phút thì xuất hiện tín hiệu máy cắt tự động mở do có sự cố.

Lý do Công ty Đồng Nguyên xin cắt điện để thay lưới điện cho dự án liên quan là dự án mở rộng tuyến Quốc lộ 1A đi cầu Bến Miễu, đoạn từ Quốc lộ đến Tiểu đoàn 2 – E23, do Công an tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Quá trình nâng cốt đường khiến lưới điện hiện hữu không còn bảo đảm khoảng cách an toàn, nên chủ đầu tư đã thực hiện đền bù để di dời, xây lắp mới lưới điện. Công ty CP Điện lực Khánh Hòa thuê đơn vị thi công là Công ty Đồng Nguyên thực hiện.

Hiện trường vụ việc

Trả lời về trách nhiệm giám sát khi thực hiện đóng điện, đại diện Điện lực Khánh Hòa khẳng định việc đóng điện chỉ được thực hiện sau khi đơn vị thi công bàn giao hiện trường và cam kết bảo đảm an toàn.

Việc nạn nhân có phải là người của Công ty Đồng Nguyên hay do đơn vị nào thuê hiện phải chờ kết luận của cơ quan Cảnh sát điều tra.

"Thực tế chúng tôi cũng không biết ông V. được ai thuê, đơn vị nào thuê" - đại diện Công ty cho hay.

Trước đó, Báo Người Lao Động thông tin, bà Nguyễn Thị Trúc Ly, chị ruột ông Nguyễn Xuân V.- nạn nhân tử vong trên đường dây trung thế, cho hay lịch cắt điện báo cho người dân là 20 giờ ngày 7-12 mới có điện nhưng mới 19 giờ 15, khi ông V. đang làm trên trụ đã bị đóng điện, gây tử vong.

Người nhà bức xúc vì đơn vị thi công báo cáo như thế nào khi đi đóng điện? Ai đã chỉ đạo ông V. leo lên trụ điện? Quản lý có mặt ở đó đã làm gì? Bên điện lực có mặt ở đó đã làm gì? Ai chịu trách nhiệm...