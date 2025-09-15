Điện Kremlin nói về vụ ám sát Charlie Kirk

Charlie Kirk bị ám sát tại một sự kiện ở Đại học Utah Valley.

Xã hội ở Mỹ hiện đang cực kỳ phân cực, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói khi bình luận về vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Mỹ Charlie Kirk.

"Việc này tùy thuộc vào các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ xác định liệu đây có phải là những sự việc riêng lẻ hay một loại xu hướng nào đó, điều vốn tệ hơn nhiều. Tuy vậy, thực tế xã hội Mỹ hiện đang rất phân cực là sự thật” - ông Peskov nói với nhà báo người Nga Pavel Zarubin.

Charlie Kirk, một trong những đồng minh then chốt của Tổng thống Trump, bị bắn chết tại một sự kiện tập trung đông người ở Đại học Utah Valley. Kirk để lại vợ và 2 con.

Anh lên tiếng phản đối viện trợ cho Ukraine và nhấn mạnh Crimea luôn là một phần của Nga.

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện một âm mưu ám sát nhằm vào một chính trị gia phản đối viện trợ Ukraine.

Tháng 5/2024, một phần tử cực đoan ủng hộ Ukraine đã cố gắng bắn Thủ tướng Slovakia Robert Fico, người bị nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Cùng năm đó, đã có 2 âm mưu ám sát nhằm vào ứng cử viên tổng thống khi đó Donald Trump, người trước đó từng đặt câu hỏi về việc Mỹ viện trợ cho Ukraine.

CNN đưa tin Kirk đã đóng vai trò then chốt trong chiến thắng của Trump trong cuộc bầu cử, giúp tăng tỷ lệ cử tri trẻ đi bỏ phiếu.