Điện Kremlin nói gì về quan hệ Armenia - EU và sự cố UAV ở Romania?

Hoàng Vân
|

Ngày 29/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã có những phát biểu về quan hệ Armenia-EU và sự cố máy bay không người lái (UAV) ở Romania.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Quan hệ Armenia-EU

“Việc hướng tới EU là quyền chủ quyền tuyệt đối của Armenia, nhưng nước này không thể và không nên làm như vậy bằng cách gây tổn hại đến nguồn tài chính của các quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU).

Khi Armenia tiến gần hơn đến EU, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tình huống mà các chuẩn mực nước này áp dụng sẽ mâu thuẫn với các chuẩn mực và quy tắc của EAEU. Tức là, họ phải tự chịu chi phí cho việc đó", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Sự cố UAV ở Romania

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về vụ việc UAV ở Romania. "Ông nghĩ sao? Chúng tôi có cố tình che giấu chuyện này không?"

Đồng thời, người phát ngôn Điện Kremlin không bình luận về vụ việc và nói rằng Tổng thống Vladimir Putin đứng đầu phái đoàn Nga tại Astana và hiện đang tập trung hoàn toàn vào quan hệ song phương Nga-Kazakhstan và Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU).

"Chúng tôi đã được thông báo về vụ việc UAV ở Romania. Sự cố này hoàn toàn không liên quan đến Nga", ông Peskov khẳng định và không đưa ra thêm bất cứ bình luận gì.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Romania cho biết, một UAV đã rơi xuống mái nhà của một tòa nhà chung cư ở Galati khiến hai người bị thương.

Romania đổ lỗi cho Nga về vụ việc này.

"Đây là một sự việc nghiêm trọng chưa từng có tiền lệ. Tôi đã triệu tập đại sứ Nga Vladimir Lipayev đến Bộ Ngoại giao.

Ông ấy sẽ được thông báo về các biện pháp Romania sẽ thực hiện ở cấp độ ngoại giao để đáp trả sự việc này", Ngoại trưởng Romania Oana-Silvia Țoiu nói.

Ngoại trưởng Toiu cũng đã có cuộc điện đàm với Cao ủy Chính sách Đối ngoại EU Kaja Kallas, thông báo cho bà về vụ việc và được đảm bảo: "Romania cũng như các đối tác châu Âu sẽ đẩy nhanh việc phê duyệt gói trừng phạt mới chống lại Nga".

Theo TASS
