Điện Kremlin nói gì về những lời đe dọa của ông Zelensky đối với Belarus

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đề cập đến những lời đe dọa gần đây của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đối với Belarus.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

"Những lời đe dọa mang tính hung hăng tuyệt đối này của nhà lãnh đạo Ukraine đối với Belarus đồng nghĩa với việc can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia khác và xâm phạm chủ quyền của quốc gia đó.

Chúng tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc giới lãnh đạo Belarus - với tư cách là một quốc gia - có khả năng đảm bảo chủ quyền của mình", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu trong cuộc họp báo thường nhật hôm 22/6.

Ông Peskov cho biết thêm, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko dự định sẽ sớm có cuộc hội đàm, tận dụng cơ hội để thảo luận về những lời đe dọa của ông Zelensky đối với Belarus và các vấn đề khác.

"Quả thực như các bạn đã biết, ông Lukashenko đã nói về điều đó. Họ dự định sẽ liên lạc với nhau trong thời gian tới. Đây sẽ là một cơ hội tốt để thảo luận về những vấn đề này và các vấn đề khác", nhà ngoại giao Nga nói.

Trước đó, hôm 20/6, ông Zelensky đã đưa ra tối hậu thư cho Belarus có 1 tuần để tháo dỡ các trạm tín hiệu mà Ukraine cho là đang giúp Nga dẫn đường tấn công Ukraine

Nhà lãnh đạo Ukraine ngầm đe dọa sẽ có hành động quân sự nếu Belarus không tuân thủ.

Trong khi đó, hôm 22/6, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin nêu rõ chiến lược quân sự cốt lõi của quốc gia này là phòng thủ và không tìm cách tham gia vào bất kỳ hoạt động quân sự nào ở bên ngoài.