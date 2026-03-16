Điện Kremlin lên tiếng về thông tin "Lãnh tụ Tối cao Iran tới Moscow điều trị"

Phương Linh |

Điện Kremlin ngày 16-3 từ chối bình luận về các đồn đoán cho rằng tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tới Moscow - Nga để điều trị y tế.

“Chúng tôi không bình luận về những thông tin này” - phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với phóng viên khi được hỏi về bài báo trên tờ Al Jarida của Kuwait.

Bài báo dẫn các nguồn tin cho biết ông Mojtaba Khamenei được đưa đến Moscow bằng máy bay quân sự của Nga "trong một chiến dịch tuyệt mật do tình trạng sức khỏe và an ninh của ông".

Sau khi đến thủ đô của Nga, ông Mojtaba Khamenei được cho là "đã trải qua một ca phẫu thuật thành công", sau đó được điều trị thêm tại một bệnh viện bên trong khu phức hợp tổng thống.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Bộ Ngoại giao Iran trước đó cho biết ông Mojtaba Khamenei bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhưng vẫn khỏe mạnh. Chiến dịch hôm 28-2 của Mỹ - Israel khiến 6 thành viên gia đình ông Mojtaba thiệt mạng, trong đó có cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, cha ông.

Cả Mỹ và Israel đều tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch ở Iran, nhắm vào giới lãnh đạo của nước này, gồm cả ông Mojtaba Khamenei.

Về vấn đề hợp tác quân sự, trả lời phỏng vấn ngày 14-3, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi mô tả Nga và Trung Quốc là "đối tác chiến lược" của Iran, khi được hỏi liệu 2 quốc gia này có cung cấp hỗ trợ về tình báo và quân sự cho Tehran hay không.

"Chúng tôi đã và đang hợp tác chặt chẽ với nhau, trong đó có hợp tác quân sự. Tôi sẽ không đi vào chi tiết. Chúng tôi có quan hệ hợp tác tốt trên phương diện chính trị, kinh tế và quân sự" - ông Araghchi nhìn nhận.

Trung tướng Nick Perry của Anh cho rằng Nga dường như cung cấp lời khuyên chiến thuật cho Iran và các lực lượng đồng minh.

“Chúng ta sẽ chứng kiến Iran học hỏi chiến thuật dùng máy bay không người lái từ Nga, cho vũ khí bay ở độ cao thấp hơn nhiều để đạt hiệu quả cao hơn" - ông Nick Perry nói, đồng thời cho rằng điều này là "vấn đề", vì máy bay không người lái Shahed là một trong những vũ khí hiệu quả nhất của Tehran.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, chiến thuật (của Iran) đã thay đổi" - ông Nick Perry nhấn mạnh.

