Điện Kremlin: Iran chưa yêu cầu Nga cung cấp vũ khí

Khi được hỏi về việc liệu Nga có kế hoạch hỗ trợ vật chất, bao gồm cả vũ khí, cho Iran hay không, ông Peskov trả lời: "Trong trường hợp này, không có bất kỳ yêu cầu nào từ phía Iran. Lập trường nhất quán của chúng tôi thì ai cũng đã rõ và không có sự thay đổi nào về vấn đề này".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo kênh Al Jazeera, năm ngoái, Iran đã ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược kéo dài 20 năm với Nga.

Hiện tại, Nga đang xây dựng hai tổ máy hạt nhân mới tại Bushehr – nơi đặt nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran. Đổi lại, Iran cũng đã cung cấp máy bay không người lái Shahed cho Nga để sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Trong diễn biến liên quan hôm 5-3, Nga cáo buộc Mỹ và Israel đang cố gắng kéo các quốc gia Ả Rập vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông bằng cách kích động Iran tấn công các mục tiêu trong khu vực. Đồng thời, Nga nhận định không có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ và Israel sẽ dừng lại.

Các quốc gia Ả Rập ở vùng Vịnh đều là đồng minh thân cận của Mỹ – một số trong đó cũng có mối quan hệ mật thiết với Nga – đã phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt không kích vào Iran hôm 28-2.

Hôm 2-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với lãnh đạo của 4 quốc gia Ả Rập vùng Vịnh. Ông đề nghị sử dụng mối quan hệ giữa Moscow và Iran để truyền đạt những lo ngại về các đợt tấn công của Tehran nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong khu vực.