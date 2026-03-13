Điện hóa giao thông: Lời giải tự chủ trước biến động nhiên liệu

Điện hóa giao thông: Bước đi chiến lược giải bài toán an ninh năng lượng

Lịch sử kinh tế thế giới nhiều lần cho thấy nền an ninh năng lượng dựa trên nhiên liệu hóa thạch đặc biệt mong manh trước các cú sốc địa chính trị. Chỉ cần một xung đột tại mỏ dầu Trung Đông hay sự tắc nghẽn của một tuyến hàng hải vận tải huyết mạch cũng đủ để đẩy giá xăng dầu tăng vọt và làm rung chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trước thực tế đó, cùng với sự phát triển của công nghệ, nhiều quốc gia đang đẩy mạnh chiến lược điện hóa giao thông. Không chỉ hướng đến mục tiêu môi trường, đây còn là cách giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường tự chủ về an ninh năng lượng.

Tại Việt Nam, khoảng 30% nhiên liệu hóa thạch vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài. Trong khi đó, điện năng lại được sản xuất chủ yếu trong nước và đang tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự gia tăng của các nguồn năng lượng tái tạo. Theo Quy hoạch điện giai đoạn 2021-2030, lưới điện quốc gia không chỉ tiếp tục mở rộng mà còn hướng tới sự tự chủ cao hơn và đạt được mục tiêu xuất khẩu điện.

Kể từ năm 2025, có thể thấy chính phủ đã và đang thúc đẩy mạnh việc điện hóa phương tiện giao thông cá nhân bên cạnh việc tiếp tục xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông điện công cộng, điển hình là thông qua Nghị quyết vùng phát thải thấp: cấm xe máy xăng theo giờ trong khu vực vành đai 1 tại thủ đô Hà Nội.

Hạ tầng điện là rào cản thực tế hay cơ hội chuyển mình?

Một trong những băn khoăn phổ biến nhất của người dùng phương tiện giao thông cá nhân khi đứng trước quyết định đổi sang xe điện là khả năng chịu tải của lưới điện nếu hàng triệu chiếc xe cùng sạc một lúc.

Ông Hoàng Nam, đại diện một đại lý kinh doanh xe điện tại Hà Nội cho biết: "Nhu cầu của người dân là có thật, nhưng họ cần sự bảo đảm rằng việc sạc xe không gây phiền toái cho sinh hoạt gia đình hoặc gây quá tải cục bộ". Trong khi đó, đại diện ban quản lý tại một số khu đô thị mới khẳng định việc nâng cấp hạ tầng điện và trạm sạc đang được tích hợp dần vào quy hoạch đô thị thông minh để đáp ứng nhu cầu dài hạn.

Ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn - CEO Dat Bike

Bàn về vấn đề này, ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn - CEO thương hiệu xe máy điện Dat Bike, đưa ra một góc nhìn khá bất ngờ dựa trên những con số định lượng. Theo ông, xe máy điện thực chất là phương tiện cá nhân có hiệu suất sử dụng năng lượng tối ưu, chỉ tiêu tốn khoảng 20 kWh cho mỗi km di chuyển, con số này thấp hơn khoảng 10 lần so với ô tô điện.

Về lo ngại quá tải lưới điện, CEO Dat Bike nhận định Việt Nam vốn được đánh giá là một trong những quốc gia có hạ tầng năng lượng điện ổn định, phát triển nhanh nhất khu vực và đủ khả năng thích ứng theo lộ trình. "Nếu điện hóa toàn bộ 50 triệu chiếc xe máy tại Việt Nam, nhu cầu điện quốc gia ước tính chỉ tăng thêm khoảng 4%. Đến năm 2030, khi sản lượng điện tăng lên theo quy hoạch, tỷ lệ này chỉ còn chiếm khoảng 2%" - ông Sơn phân tích.

Tuy nhiên, ông Sơn cũng làm rõ, Dat Bike không phủ nhận vai trò của trạm sạc công cộng, nhưng trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi, việc đầu tư ồ ạt hạ tầng sạc chưa phải là ưu tiên duy nhất. Thay vào đó, giải pháp nằm ở việc tối ưu hóa pin và sạc thông minh. Bằng cách sạc tại nhà vào khung giờ thấp điểm (sau 22h), áp lực lên lưới điện được phân bổ đều, tương đương với việc vận hành một thiết bị điện gia dụng công suất lớn nhưng trong thời gian dài hơn.

Giải pháp tự chủ và kinh tế trong bối cảnh biến động nhiên liệu

Việc chuyển đổi sang xe điện không phải là câu chuyện có thể diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng đã trở nên khả thi khi thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm đủ sức thay thế xe xăng.

Những mẫu xe điện hiệu năng cao có tầm di chuyển trên 200km/lần sạc đến từ các thương hiệu như Dat Bike hay VinFast đang ngày càng được nhiều người lựa chọn - trở thành giải pháp "phòng thủ" an toàn trong bối cảnh thị trường gặp nhiều biến động hiện nay.

Xe máy điện Dat Bike Quantum S

Điển hình như dòng xe Quantum S của Dat Bike có quãng đường đi tới 285km cho một lần sạc đầy, người dùng chỉ cần sạc xe 1-2 lần mỗi tuần - vừa mang lại sự tiện lợi, vừa giúp giãn cách tần suất sạc, giảm áp lực dồn tải cho lưới điện khu vực. Bên cạnh đó, việc người dùng có thể chủ động sạc xe tại mọi ổ điện thông dụng 220V cũng làm giảm đáng kể áp lực cho hạ tầng sạc công cộng.

Xe máy điện đang thật sự được người tiêu dùng Việt cân nhắc là một khoản đầu tư kinh tế khi chi phí tái nạp năng lượng và vận hành ước tính chỉ ở mức 1/10 so với xe xăng, và độ bền pin xe không thua kém bất kỳ xe chạy xăng nào. Xu hướng điện hóa giao thông không chỉ phản ánh sự thay đổi về công nghệ, mà còn cho thấy cách người dùng và các quốc gia tìm kiếm những lựa chọn năng lượng ổn định và chủ động hơn trong dài hạn.