Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế về Đổi mới Sáng tạo – InnoEx 2025 khai mạc: Quy tụ 4000 CEO, hơn 100 startup

Việt Nam - Điểm sáng trên bản đồ kinh tế toàn cầu

Trong khi nhiều nền kinh tế lớn đang đối mặt với thách thức, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng mạnh mẽ. Nửa đầu năm 2025, GDP tăng 7,52%, riêng quý II đạt 7,96% – mức cao nhất trong 15 năm qua.

Kinh tế số đã đạt quy mô 36 tỷ USD, chiếm hơn 18% GDP, và được dự báo sẽ đóng góp tới 30–35% vào năm 2030. Những con số này không chỉ thể hiện sức bật mạnh mẽ của nền kinh tế, mà còn là lời khẳng định: Đổi mới sáng tạo đã trở thành yếu tố sống còn đối với mọi doanh nghiệp Việt.

Trong bối cảnh này, Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế về Đổi mới Sáng tạo – InnoEx 2025 đã chính thức khai mạc với chủ đề “Shaping the Future Economy: From Data to Digital Assets” tại TP. Hồ Chí Minh sáng 21/8.

Sự kiện do Hội Doanh nhân Trẻ TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp và Công ty Cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của UBND TP. Hồ Chí Minh.

Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, InnoEx 2025 dự kiến thu hút hơn 30.000 lượt khách, bao gồm 4.000 CEO và nhà sáng lập, 300 doanh nghiệp triển lãm, hơn 100 startup và 70 quỹ đầu tư đến từ hơn 60 quốc gia. Sự kiện là nơi hội tụ và kêu gọi hành động của toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp.

Trong hai ngày diễn ra InnoEx 2025 (21-22/8) sẽ có nhiều diễn đàn thảo luận chuyên môn, bao gồm Business Innovation Forum, đặt doanh nghiệp truyền thống và doanh nghiệp công nghệ vào bàn tròn, trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để đổi mới thật sự sinh lời?” với sự tham dự của lãnh đạo PNJ, VNG, BCG, SAP và Qualcomm.

Innovation Sector Forums: từ “Thương hiệu Vàng đến Thương hiệu Đổi mới”, “AI & Data Automation trong vận hành”, đến “Đổi mới trải nghiệm tiêu dùng bằng AI”.

Green Innovation Summit: nơi các thương hiệu tiêu dùng lớn bàn về “kinh tế xanh – không còn là lựa chọn, mà là điều kiện tồn tại”. Private Sector Forum – Khu vực phía Nam: tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, trực tiếp góp khuyến nghị chính sách.

Các chương trình đồng hành: Startup Wheel 2025 (2.144 dự án từ 28 quốc gia), Qualcomm Vietnam Innovation Challenge (năm thứ 5), Green Innovation Fellowship, cùng loạt sáng kiến Corporate Innovation & Innovation Fast Track.

Điểm hội tụ của Chính sách và Thị trường

InnoEx 2025 là minh chứng cho sự đồng hành mạnh mẽ giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, được xây dựng trên nền tảng các nghị quyết mang tính định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước – mở đường cho đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân.

Đây cũng là thời điểm mà Luật Khoa học & Công nghệ sửa đổi vừa được ban hành, tạo khung pháp lý mới để thúc đẩy liên kết viện – trường – doanh nghiệp và hỗ trợ các startup công nghệ bước ra thị trường.

“Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, kinh tế xanh và phát triển bền vững, Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế về Đổi mới sáng tạo InnoEx có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là sự kiện giới thiệu các giải pháp công nghệ mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, nhất là trong cộng đồng các nhà sáng tạo trẻ”, Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

“ InnoEx ngày càng khẳng định vai trò là điểm đến hội tụ của cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư và chuyên gia quốc tế, những người quan tâm đến các ý tưởng sáng tạo từ các nhóm khởi nghiệp trẻ. Qua đó, sự kiện mở ra nhiều không gian hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố”.

Ở góc độ quốc tế, các tập đoàn hàng đầu cũng đánh giá cao vai trò tiên phong của Việt Nam. Đại diện Qualcomm, tập đoàn vừa khánh thành trung tâm R&D AI lớn thứ ba toàn cầu tại TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ khai mạc:

“Với hơn hai thập kỷ qua, Qualcomm đã chứng kiến tận mắt hành trình không ngừng của Việt Nam trên con đường trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Chủ đề InnoEx hướng tới gắn liền với sứ mệnh cốt lõi của chúng tôi, tương lai thuộc về những ai biết biến dữ liệu thành sản phẩm, dịch vụ và tài sản trí tuệ giá trị. Thông qua các chương trình như Qualcomm Innovation Challenge, chúng tôi tạo bệ phóng cho thế hệ nhà đổi mới và startup hiện thực hóa điều đó. Nỗ lực hợp tác này là cầu nối giúp các doanh nghiệp Việt tiếp cận tiêu chuẩn và tri thức toàn cầu."

Những dấu ấn chưa từng có

Một trong những dấu ấn nổi bật tại InnoEx 2025 là Chương trình Hợp tác Viện – Trường – Doanh nghiệp, lần đầu tiên phá vỡ mô hình truyền thống, tạo cơ chế để hơi thở thị trường đến thẳng các phòng Lab và ngược lại, rút ngắn chặng đường từ Lab ra thị trường, mang đến sự kết nối và đồng kiến tạo hiệu quả. Cũng trong khuôn khổ này, InnoEx tạo không gian Lab2Market cho gần 20 dự án nghiên cứu đến từ 5 Viện Trường có điều kiện triển lãm và giới thiệu tại chương trình.

Ngoài ra, sự kiện còn khởi động Advisory Circle – một mạng lưới cố vấn độc quyền tập hợp các chuyên gia từ những tập đoàn đối tác lớn, sẵn sàng đóng góp tri thức và chuyên môn vào quá trình phát triển của TP. Hồ Chí Minh sau một phiên “Hội nghị hiến kế và tham vấn Chiến lược – TP.HCM 2030+ Kinh tế sáng tạo, công nghệ và đầu tư đa ngành: Từ đối thoại đến hành động” diễn ra trước đó vào tối ngày 20/8/2025.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều đóng góp sáng kiến thực tiễn cho tầm nhìn phát triển Thành phố, hướng tới mục tiêu chung: xây dựng TP.HCM trở thành siêu đô thị quốc tế năng động, sáng tạo và bền vững từ 50 nhà lãnh đạo Doanh nghiệp, Tập đoàn, Hiệp hội trong nước và quốc tế, Chuyên gia, Viện Trường, Startup và các Nhà đầu tư là đối tác thuộc mạng lưới InnoEx.

InnoEx 2025 cũng là sân khấu của các chương trình uy tín: Startup Wheel 2025 – cuộc thi khởi nghiệp quốc tế hàng đầu, thu hút 2.144 dự án từ 28 quốc gia; Qualcomm Vietnam Innovation Challenge (QVIC), và Green Innovation Fellowship (GIF).

InnoEx 2025 khẳng định vai trò là cửa ngõ kết nối Việt Nam với mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu. Sự kiện năm nay quy tụ đại diện từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các thị trường chiến lược như Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Singapore, Nhật Bản, Canada, châu Âu.

Đặc biệt, Diễn đàn International Trade Promotion & Launchpad đóng vai trò như một “sàn giao dịch chiến lược” giữa doanh nghiệp Việt và đối tác nước ngoài. Sự hiện diện của hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp và quỹ đầu tư quốc tế cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Thông điệp xuyên suốt của InnoEx 2025 rất rõ ràng: Dữ liệu, công nghệ, quy trình, con người và thương hiệu không chỉ là công cụ, mà là tài sản cốt lõi để tạo ra lợi nhuận.

“Mỗi doanh nghiệp, tổ chức hay startup đều có một phần giá trị để đóng góp cho nền kinh tế tương lai. InnoEx là điểm hội tụ để những giá trị ấy được kết nối, khuếch đại và lan tỏa” – Bà Trương Lý Hoàng Phi - Chủ tịch, CEO IBP- Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM, Trưởng Ban tổ chức InnoEx 2025 chia sẻ.

Với sự đồng hành của Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác toàn cầu, InnoEx không chỉ là sự kiện thường niên, mà đang định hình vị thế của TP. Hồ Chí Minh – trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á.

Cùng với SWITCH (Singapore) hay CES Asia (Thượng Hải), InnoEx được kỳ vọng trở thành một trong những cửa ngõ chiến lược của dòng chảy công nghệ, vốn và ý tưởng toàn cầu, đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu của đổi mới sáng tạo khu vực.