Báo ngoại: Ngay sau điện đàm của Tổng bí thư Tô Lâm và Tổng thống Trump, cổ phiếu nhiều "ông lớn" tăng vọt

Ảnh: VTV

Theo TTXVN, tối 4/4, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald J.Trump về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Tham dự điện đàm có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao cuộc trao đổi, trong đó hai nhà lãnh đạo khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác song phương vì lợi ích hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Về quan hệ thương mại song phương, hai nhà lãnh đạo cùng trao đổi các biện pháp để tiếp tục thúc đẩy việc giao thương, trong đó Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Hoa Kỳ để đưa mức thuế nhập khẩu về 0% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ, đồng thời đề nghị Hoa Kỳ áp dụng mức thuế tương tự đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, tiếp tục nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Hoa Kỳ mà Việt Nam có nhu cầu và khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các công ty từ Hoa Kỳ tăng cường đầu tư hơn nữa vào Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ cùng trao đổi để sớm ký một thỏa thuận song phương giữa hai nước để cụ thể hóa những cam kết trên.

Báo chí quốc tế nói về điện đàm giữa lãnh đạo Việt Nam và Hoa Kỳ

Đưa tin về cuộc điện đàm, báo chí quốc tế đánh giá cao động thái của Việt Nam. Tờ New York Post (Mỹ) dẫn lại bài đăng trên mạng xã hội Truth của Tổng thống Trump rằng ông đã có một "cuộc gọi hiệu quả" với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, đồng thời nói thêm rằng Việt Nam "muốn cắt giảm thuế quan xuống mức 0" trong khi tiến tới một hiệp định thương mại tự do.

Bài đăng trên mạng xã hội Truth của Tổng thống Trump được báo chí quốc tế trích dẫn.

“Tuyên bố của Tổng thống Trump về cuộc điện đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã giúp thúc đẩy cổ phiếu của các thương hiệu quần áo Nike, Lululemon và American Eagle tăng trở lại. Đây đều là các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất lớn tại Việt Nam”, bài viết này nhấn mạnh tác động đến thị trường chứng khoán sau cuộc điện đàm.

New York Post tiếp tục dẫn bài viết của Tổng thống Trump: “Tôi thay mặt đất nước chúng ta cảm ơn ông ấy (Tổng Bí thư Tô Lâm - PV) và mong muốn sớm có cuộc gặp trong tương lai gần”.

Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, năm ngoái, kim ngạch thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đạt khoảng 149,6 tỷ USD - trong đó xuất khẩu của Hoa Kỳ đạt tổng cộng 13,1 tỷ USD và nhập khẩu đạt 136,6 tỷ USD

Việt Nam là nhà cung cấp giày Nike và Adidas lớn nhất trên toàn cầu - và gần một phần ba lượng giày dép nhập khẩu của Hoa Kỳ đến từ quốc gia này vào năm 2023, theo nhóm thương mại Footwear Distributors and Retailers of America.

Hồi giữa tuần này, Tổng thống Hoa Kỳ công bố thuế đối ứng với một loại quốc gia, trong đó Việt Nam nằm trong top chịu mức thuế cao nhất.

Tờ Straits Times (Singapore) nhấn mạnh lãnh đạo Việt Nam sẵn sàng đàm phán để giảm thuế nhập khẩu từ Hoa Kỳ xuống 0% và đề xuất Hoa Kỳ áp dụng mức thuế tương tự đối với hàng hóa từ Việt Nam. Đồng thời cũng dẫn lại thông tin “Việt Nam cũng sẵn sàng nhập khẩu nhiều hơn từ Hoa Kỳ và khuyến khích Hoa Kỳ đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam”.

Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về một thỏa thuận nhằm "cụ thể hóa" những cam kết này và ông Trump đã nhận lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Việt Nam sẽ cử một phái đoàn đến Hoa Kỳ vào cuối tuần này do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dẫn đầu. Ông sẽ có các cuộc họp tại New York trước khi đến Washington.

Chuyên trang đầu tư Investing giật dòng tít “Tổng thống Trump có 'cuộc điện đàm mang tính xây dựng' với Việt Nam…”. Trong đó nhấn mạnh về hiệu quả của cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Investing cho rằng “Việt Nam là nước xuất khẩu quan trọng”. Các nhà sản xuất quần áo và giày dép lớn của Hoa Kỳ, bao gồm Nike , phụ thuộc rất nhiều vào quốc gia này.

Sau tin tức này, cổ phiếu của các nhà sản xuất và bán lẻ quần áo, giày dép đã tăng vọt.

Cụ thể, Nike Inc, giảm trước khi có tin tức, hiện tăng 4,7%. Lululemon Athletica Inc tăng 3,4%, Crocs Inc tăng 4,2%, VF Corporation tăng 3,2%, Foot Locker Inc tăng 5%, Wayfair Inc tăng 2,6% và Deckers Outdoor Corporation tăng 5%.

Cung cấp thêm thông tin bên lề, Reuters đánh giá “Quốc gia Đông Nam Á này là nơi đóng vai trò cứ điểm sản xuất chính của nhiều công ty phương Tây…”.