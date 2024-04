Theo đó, khoảng hơn 12h ngày 22/4/2024, sau giờ nghỉ trưa, anh Lê Mạnh Cường, sinh năm 1979, trú tại thôn Bỗng, xã Yên Bình, huyện Yên Bình, là Trưởng ca sản xuất phân xưởng thành phẩm và 9 người khác đều là công nhân đang làm cho Nhà máy xi măng Yên Bái tiến hành vận chuyển vật liệu vào bên trong máy nghiền xi măng số 3 (máy nghiền bi) để sửa chữa, thay tấm lót, nhưng anh không tiến hành cắt động lực (cắt điện) theo quy trình sửa chữa.

Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái nơi xảy ra sự cố.

Đến hồi 12h49 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Tính, sinh năm 1984, trú tại tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, là nhân viên Phòng điều khiển trung tâm, quan sát qua màn hình camera phát hiện một số người đang ngồi trên máy nghiền số 3 nên biết là số công nhân này đang sửa chữa máy nghiền. Quan sát màn hình máy tính thấy vẫn có nguồn điện vào máy nghiền số 3, nên chị đã gọi điện cho một công nhân thông báo là máy vẫn có điện và đề nghị cắt điện. Một lúc sau, thấy máy nghiền số 3 vẫn có điện, chị Tính đã liên lạc qua bộ đàm cho anh Cường bảo “sao không cắt điện đi” thì anh Cường bảo anh đã cắt điện biến trở rồi. Khi chị Tính bảo kiểm tra lại, thì anh Cường đồng ý sẽ kiểm tra.

Hồi 13h01, anh Cường gọi điện cho anh Vũ Xuân Toán, sinh năm 1979, trú tại tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, là Trưởng ca sản xuất phân xưởng lò liệu nhờ báo người trực buồng Gió nóng, Trạm phân phối điện 6KV cắt nguồn điện của máy nghiền số 3. Anh Toán báo qua bộ đàm cho anh Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1982, trú tại tổ 9, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình - là công nhân trực buồng Gió nóng. Anh Tuấn đi đến máy cắt điện của máy nghiền số 3, dùng tay quay để kéo máy cắt ra nhưng không kéo được, nên gọi qua bộ đàm báo cho anh Toán và bảo đi tìm thợ điện đến sửa.

Lúc này, Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1980, trú tại tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái - là nhân viên cân băng liệu đang làm việc ở đó nghe thấy, liền đi sang máy nghiền số 3; thấy anh Toán đi xe máy vào buồng Gió nóng nên Hùng đi theo. Lúc đó, anh Toán đi đến chỗ anh Tuấn đang đứng trước máy cắt của máy nghiền số 3 và dùng tay quay để kéo máy cắt, nhưng không được. Anh Toán đã ngắt apomat nối với trung tâm điều khiển rồi đi tìm thợ điện.

Lúc này chỉ còn Hùng và anh Tuấn ở lại, Hùng lấy tay quay để kéo máy cắt nhưng không được, nên đã lấy một đoạn cán chổi bằng lõi gỗ bóc dài khoảng 80cm có sẵn ở đó chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy nghiền số 3, dẫn đến máy nghiền số 3 quay. Lúc này, anh Tuấn nghe thấy tiếng đóng rơle; đồng thời nghe có người nói qua bộ đàm bảo cắt điện máy nghiền số 3, nên anh Tuấn dùng luôn cán chổi mà Hùng vừa cầm để đóng rơle ngắt điện máy nghiền số 3.

Hậu quả, 7 người đang ở bên trong máy nghiền tử vong; 3 người ngồi ở trên máy nghiền bị hất văng xuống đất và bị thương, được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạn quy định về an toàn lao động” xảy ra ngày 22/4/2024, tại Nhà máy xi măng Yên Bái thuộc Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái; ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.