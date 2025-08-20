Diễn biến vụ nhà thư pháp Phạm Tằng biến mất

Nhiều ngày qua, dư luận Trung Quốc xôn xao khi xuất hiện tin họa sĩ, nhà thư pháp nổi tiếng Phạm Tằng bị vợ trẻ kém 50 tuổi là Từ Manh mang theo 2 tỷ NDT (278 triệu USD) bỏ trốn, có quan hệ ngoài luồng với con riêng của ông. Trước tin đồn lan nhanh trên mạng, Từ Manh đã phản hồi.

Nhà thư pháp nổi tiếng Phạm Tằng và vợ trẻ Từ Manh. Ảnh: Sina.

Theo QQ , phóng viên giải trí Đỗ Ân Hồ cho biết đã liên hệ với Từ Manh và nhận được câu trả lời ngắn gọn: “Không quan tâm”. Từ Manh bác bỏ các thông tin như cuỗm tiền, ngoại tình với con riêng của chồng, buôn bán tranh chữ trái phép…, khẳng định đây là những lời bịa đặt nhằm bôi nhọ danh dự, đồng thời cho biết không loại trừ khả năng sẽ khởi kiện.

Nguồn tin từ người quen biết Từ Manh tiết lộ vợ chồng Phạm Tằng đã dọn khỏi biệt thự tại khu Bích Thủy Trang Viên (Bắc Kinh) và chuyển vào nhà mới. Ngay sau khi người vợ cũ Nam Lị qua đời, Phạm Tằng đã có kế hoạch xử lý bất động sản cũ. Sau khi kết hôn với Từ Manh vào năm 2024, ông hứa mua nhà mới và hai người đã chuyển về căn nhà đó vào tháng 7 năm 2025.

Cả hai hiện là vợ chồng hợp pháp, có quyền quản lý tài sản chung. Nguồn tin nói nếu con gái Phạm Hiểu Huệ cho rằng cha bị mất tích hoặc lo ngại quyền lợi bị xâm phạm, bà có thể thông qua cảnh sát và tòa án thay vì đưa sự việc lên mạng.

Năm 2024, Phạm Tằng từng bị nhẹ tai biến, nhưng đã hồi phục nhờ sự chăm sóc của Từ Manh. Khoảng cách tuổi tác lên đến 50 tuổi khiến cuộc hôn nhân này bị bàn luận, nhất là vì ông tái hôn chỉ 3 năm sau khi vợ cũ Nam Lị mất. Gần đây, Từ Manh lộ diện với vẻ ngoài khác lạ, nhiều người hoài nghi cô mang thai.

Phạm Tằng trải qua 4 cuộc hôn nhân, trong đó cuộc hôn nhân với người vợ trước Nam Lị từng thu hút sự chú ý lớn. Nam Lệ (tên thật là Trương Quế Vân) kết hôn với Phạm Tằng sau khi ly hôn người chồng đầu, mang theo ba con riêng. Bà được nhớ đến với hình ảnh người vợ tào khang, luôn được Phạm Tằng công khai khen ngợi là người có ảnh hưởng lớn nhất với sự nghiệp và cuộc sống của ông.

Phạm Tằng và người vợ thứ ba Nam Lị (trái). Ảnh: QQ.

Việc Phạm Tằng tái hôn chỉ sau 3 năm khiến nhiều người cho rằng tình cảm dành cho Nam Lị không sâu đậm như ông từng thể hiện. QQ cho rằng nếu Từ Manh mang thai và sinh con cho Phạm Tằng, người con gái duy nhất hiện tại của ông có thể sẽ là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất, điều này lý giải vì sao bà lên tiếng chỉ trích mẹ kế.

Ngày 17/8, thông qua một người bạn, Phạm Tằng cho biết ông vẫn ổn, đang ở nhà tĩnh dưỡng và chuyên tâm viết sách. Tuy vậy đến nay Phạm Tằng vẫn chưa trực tiếp lộ diện, mọi động thái của ông đều qua lời kể của người thứ ba.