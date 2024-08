Sáng 8-8, Đoàn Kiểm tra liên ngành du lịch và dịch vụ của TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do ông Phan Trọng Hạnh, Trưởng phòng Văn hóa - Thể thao TP Vũng Tàu làm trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ tại căn hộ 31…, tòa nhà The Sóng (TP Vũng Tàu).



Theo kế hoạch, đoàn sẽ làm việc với chủ căn hộ (căn hộ bị du khách tố có gắn camera bên trong) hoặc người được ủy quyền, đồng thời sẽ làm việc với Ban Quản lý tòa nhà The Sóng. Tuy nhiên, chị V. (người được cho là quản gia của căn hộ) không cung cấp được giấy tờ ủy quyền cũng như giấy tờ liên quan đến việc bàn giao nhà để chị V. quản lý, chị cũng cho biết sức khỏe không được tốt. Do đó, đoàn kiểm tra vẫn chưa thể vào bên trong căn hộ để làm việc và quyết định mời chị V. ra khỏi phòng.

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với đại diện Ban Quản lý tòa nhà The Sóng

CLIP: Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Quản lý tòa nhà The Sóng

Theo đại diện Ban Quản lý tòa nhà The Sóng, hiện nơi đây đã bán ra thị trường 1.643 căn hộ, trong đó chỉ có 470 căn có đăng ký kinh doanh gửi về cho Ban quản lý. Tuy nhiên, số liệu này có sự chênh lệch với bên công an phường.

Đại diện Công an phường Thắng Tam cho hay hiện có 610 căn hộ đăng ký kinh doanh tại 11 công ty và thực tế thì có thể ít hơn bởi nhiều hộ sau một thời gian đăng ký đã huỷ. "Lực lượng công an phường cũng thường xuyên kiểm tra, nhưng số lượng căn hộ quá nhiều, một đêm cũng chỉ kiểm tra được 4-5 căn hộ nên rất khó khăn trong vấn đề kiểm soát" - đại diện công an phường nói.

Đối với căn hộ 31.., nơi khách tố có camera, chủ căn hộ chưa cung cấp cho Ban Quản lý tòa nhà các hồ sơ liên quan đến việc đăng ký kinh doanh; đơn vị không hề nắm được thông tin khách ra, vào của căn hộ này; không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng yêu cầu Ban Quản lý cung cấp hợp đồng vận hành nhưng đại diện đơn vị từ chối vì đây là tài liệu bí mật giữa 2 bên.

Tại buổi làm việc, cũng có nhiều ý kiến liên quan đến cách vận hành của tòa nhà này. Thực tế cho thấy đối với các căn hộ không đăng ký, Ban Quản lý không nắm hết được tình trạng có kinh doanh hay không; không kiểm soát được số người ra vào, lưu trú tại tòa nhà.

Tòa nhà The Sóng, nơi có rất đông lượng khách du lịch lưu trú

Ông Phan Trọng Hạnh cho biết ngoài 610 căn hộ đã đăng ký thì vẫn còn một số tổ chức, cá nhân kinh doanh nhỏ, lẻ và chưa thống kê. Đối với những căn không khai báo, không đóng thuế, không báo với Ban Quản lý và chính quyền địa phương thì trách nhiệm thuộc về Ban Quản lý tòa nhà, chủ hộ từng căn hộ và trách nhiệm quản lý của địa phương về lưu trú, tạm trú.

Ông Phan Trọng Hạnh đặt ra trường hợp, nếu có đối tượng xấu trà trộn vào tòa nhà hoặc vào các căn hộ thì sẽ xử lý như thế nào nếu những đơn vị liên quan, thậm chí chủ căn hộ không kiểm soát được số người ở từng căn hộ.

"Ban Quản lý không quản lý được tình hình hoạt động chung của tòa nhà, cũng như tình hình lưu trú của khách lưu trú, kể cả khách du lịch tại tòa nhà. Sau buổi làm việc, đoàn sẽ có thông báo chính thức gửi Ban Quản lý cũng như chủ đầu tư The Sóng" - ông Phan Trọng Hạnh kết luận.

Những ngày qua, nhiều tài khoản và các hội nhóm trên mạng xã hội liên tục chia sẻ vụ việc phát hiện một căn hộ ở tầng 31 thuộc The Sóng Vũng Tàu gắn camera. Sau đó, giữa người thuê và người cho thuê đã liên hệ để trao đổi với nhau, đồng thời cả 2 đều có lời xin lỗi vì có sự hiểu lầm. Tuy nhiên, các thông tin được chia sẻ nhanh chóng, ảnh hưởng đến ngành du lịch của địa phương. UBND TP Vũng Tàu đã chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành làm với chủ căn hộ và Ban quản lý tòa nhà.