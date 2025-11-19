Diễn biến trận đấu Việt Nam vs Lào

Việt Nam 0-0 Lào

Phút 31: Không vào!! Không thể tin nổi khi Tiến Linh qua người cực hay nhưng lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút 26: Những phút đội tuyển Lào gây sức ép khiến cho hàng thủ tuyển Việt Nam chao đảo.

Phút 18: Không vào!! Cú sút của Hoàng Đức đưa bóng đi vọt xà ngang. Pha bóng hiếm hoi mà các tuyển thủ Việt Nam tìm được khoảng trống trước khung thành Lào.

Phút 12: Tuyển Việt Nam ép sân mạnh nhưng vẫn gặp khó trong việc tìm đường vượt qua hàng thủ dày đặc của đội bạn.

Phút 7: Cú dứt điểm từ xa của Tiến Linh không gây được khó khăn cho thủ môn đội bạn.

Phút 3: Nguy hiểm! Bounkong dứt điểm từ xa rất quyết đoán. Thủ môn Văn Lâm phải vất vả cản phá.

Phút 2: Đội tuyển Việt Nam chơi ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu.

Đội hình xuất phát

Việt Nam

Văn Lâm (thủ môn), Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Pendant Quang Vinh, Văn Vĩ, Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long, Văn Đô, Tiến Linh

Như vậy, tiền đạo Nguyễn Xuân Son được đăng ký trong danh sách dự bị và có thể vào sân nếu thế trận cho phép.

Lào

Anoulak Vilaphonh (thủ môn), Phoutthavong Sangvilay, Sonevilay Phetviengsy, Phetdavanh Somsanith, Chanthavixay Khounthoumphone, Damoth Thongkhamsavath, Chony Wenpaserth, Soukphachan Leuanthala, Vongsakda Chanthaleuxay, Buonphaeng Xaysombath, Bounphachan Bounkong

Hình ảnh từ phòng thay đồ đội tuyển Việt Nam.





Thông tin trước trận đấu Việt Nam vs Lào

Cục diện bảng đấu

Đội tuyển Việt Nam đang tạm thời xếp nhì bảng F vòng loại Asian Cup với 9 điểm. Nếu thắng Lào, đoàn quân áo đỏ sẽ rút ngắn cách biệt với Malaysia xuống còn 3 điểm trước lượt trận cuối cùng.

Chân sút hàng đầu

Việt Nam: Nguyễn Văn Vĩ - 3 bàn

Lào: Peter Phanthavong, Damoth Thongkhamsavath, Chanthavixay Khounthoumphone - 1 bàn

Phong độ 5 trận gần nhất

Việt Nam

Lào

Thành tích đối đầu