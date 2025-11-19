Chớp thời cơ sắc bén, đội bóng Việt Nam thắng thuyết phục đại diện Trung Quốc

Lượt trận thứ hai vòng bảng giải giao hữu quốc tế K-League Asian Youth Championship Jeju 2025, U18 PVF đối đầu với U18 Evergrande (Trung Quốc). Cả 2 đội đều đang có 1 điểm trong tay sau lượt đầu tiên. U18 PVF hòa 1-1 với U18 Suwon, trong khi U18 Evergrande hòa 2-2 với U18 Seoul FA.

Bước vào trận đấu, U18 PVF nhập cuộc đầy hứng khởi, tích cực pressing ngay bên phần sân đối phương. Bàn mở tỉ số đến với đội bóng Việt Nam ngay ở phút thứ 9. Lương Văn Phương có màn solo đẹp mắt trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn đối phương.

Bàn thắng của Lương Văn Phương

Những phút tiếp theo, U18 PVF tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Đại diện Việt Nam không lùi thấp đội hình phòng ngự mà sẵn sàng cầm bóng triển khai các tình huống phối hợp tấn công.

Một trong những tình huống phối hợp ấy đã giúp U18 PVF có bàn nhân đôi cách biệt. Từ cánh phải, sau một loạt pha đập nhả ăn ý, bóng được chuyền vào vòng cấm địa. Gia Thuận xuất hiện đúng lúc để sút bóng ở cự li gần nâng tỉ số lên 2-0.

Bị dẫn 2 bàn, U18 Evergrande còn phải chơi thiếu người trong những phút cuối do 1 cầu thủ nhận thẻ đỏ. Kết quả cuối cùng, U18 PVF giành chiến thắng 2-0.

Chú thích ảnh

Với thắng lợi này, đội bóng Việt Nam đã có 4 điểm sau 2 lượt trận, ghi được 3 bàn thắng và nhận 1 bàn thua, tạm thời đứng nhì bảng. Lượt trận tiếp theo vào ngày 20/11, U18 PVF sẽ chạm trán đội đầu bảng U18 Seoul FA.