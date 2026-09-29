Diễn biến trận đấu Việt Nam vs Thái Lan
Đội hình xuất phát
Việt Nam: HLV Kim Sang-sik bất ngờ thay đổi hàng loạt vị trí trong đội hình xuất phát. 3 cái tên Ngọc Bảo, Phan Tuấn Tài và Minh Khoa được xếp đá chính. Trong khi đó, Cao Pendant Quanh Vinh nhiều khả năng sẽ đá ở hàng tiền vệ thay vì vị trí chạy cánh trái quen thuộc.
Thông tin trước trận đấu Việt Nam vs Thái Lan
Cục diện bảng đấu
Đội tuyển Thái Lan tạm dẫn đầu bảng B hạng đấu Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn so với tuyển Việt Nam. Đội nào chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp gần như chắc chắn sẽ giành ngôi đầu bảng cũng như tấm vé vào trận chung kết.
Dự đoán Việt Nam vs Thái Lan
Siêu máy tính của trang Football Predictions AI dự đoán: Việt Nam 3-0 Thái Lan
Trang Scores 24 dự đoán: Theo tính toán của thuật toán, các kết quả có khả năng xảy ra cao nhất là: 2-2 (6,73%), 3-3 (6,11%) và 2-1 (6,01%). Do đó, Scores 24 kỳ vọng vào một trận đấu cân bằng và có nhiều bàn thắng. Dự đoán: Việt Nam 2-2 Thái Lan
Danh sách ghi bàn
Việt Nam: Nguyễn Đình Bắc - 1 bàn
Thái Lan: Teerasak Poeiphimai - 3 bàn
Phong độ 5 trận gần nhất
Việt Nam
Thái Lan
Thành tích đối đầu
Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn