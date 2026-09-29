Trận đấu Việt Nam vs Thái Lan thuộc vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9 tại SVĐ Si Jalak Harupat, Indonesia.

Diễn biến trận đấu Việt Nam vs Thái Lan

Đội hình xuất phát

Việt Nam: HLV Kim Sang-sik bất ngờ thay đổi hàng loạt vị trí trong đội hình xuất phát. 3 cái tên Ngọc Bảo, Phan Tuấn Tài và Minh Khoa được xếp đá chính. Trong khi đó, Cao Pendant Quanh Vinh nhiều khả năng sẽ đá ở hàng tiền vệ thay vì vị trí chạy cánh trái quen thuộc.

Thông tin trước trận đấu Việt Nam vs Thái Lan

Cục diện bảng đấu

Đội tuyển Thái Lan tạm dẫn đầu bảng B hạng đấu Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn so với tuyển Việt Nam. Đội nào chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp gần như chắc chắn sẽ giành ngôi đầu bảng cũng như tấm vé vào trận chung kết.

Dự đoán Việt Nam vs Thái Lan

Siêu máy tính của trang Football Predictions AI dự đoán: Việt Nam 3-0 Thái Lan

Trang Scores 24 dự đoán: Theo tính toán của thuật toán, các kết quả có khả năng xảy ra cao nhất là: 2-2 (6,73%), 3-3 (6,11%) và 2-1 (6,01%). Do đó, Scores 24 kỳ vọng vào một trận đấu cân bằng và có nhiều bàn thắng. Dự đoán: Việt Nam 2-2 Thái Lan

Danh sách ghi bàn

Việt Nam: Nguyễn Đình Bắc - 1 bàn

Thái Lan: Teerasak Poeiphimai - 3 bàn

Đình Bắc ghi bàn duy nhất trong trận thắng 1-0 của tuyển Việt Nam trước Philippines

Phong độ 5 trận gần nhất

Việt Nam

Thái Lan

Thành tích đối đầu