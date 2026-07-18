Trận đấu Việt Nam vs Myanmar diễn ra lúc 19h00 ngày 18/7, thuộc khuôn khổ loạt trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2026.

Diễn biến trận đấu Việt Nam vs Myanmar





Thông tin trước trận đấu Việt Nam vs Myanmar

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết sẵn sàng sử dụng đội hình tấn công để có một màn trình diễn tưng bừng: "Hy vọng đội tuyển sẽ ghi nhiều bàn thắng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ".

Phong độ 5 trận gần nhất

Việt Nam

Myanmar

Thành tích đối đầu

Danh sách đội tuyển Việt Nam

Thủ môn (3): Trần Trung Kiên (HAGL), Đặng Văn Lâm (Ninh Bình), Lê Giang Patrik (Công an TPHCM)

Hậu vệ (11): Phan Tuấn Tài (Thể Công), Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội), Trương Tiến Anh (Ninh Bình), Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh (CAHN), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng), Đinh Quang Kiệt (HAGL), Khổng Minh Gia Bảo (Công an TPHCM)

Tiền vệ (7): Nguyễn Hai Long, Đỗ Hoàng Hên (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Ngọc Mỹ (Ninh Bình), Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải (CAHN),

Tiền đạo (5): Phạm Gia Hưng, Nguyễn Tài Lộc (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Nguyễn Xuân Son (Nam Định), Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP HCM).