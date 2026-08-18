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Diễn biến trận đấu Thái Lan vs Singapore: Cú sốc lớn dành cho Thái Lan?

Chewy
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Trận đấu Thái Lan vs Singapore diễn ra lúc 20h00 ngày 18/8, thuộc khuôn khổ vòng bán kết AFF Cup 2026.

Diễn biến trận đấu Thái Lan vs Singapore, bán kết AFF Cup 2026

Singapore có thể tạo nên kỳ tích? Để thua 1-3 ngay trên sân nhà ở lượt đi, Singapore gặp quá nhiều khó khăn khi phải làm khách trước Thái Lan ở bán kết lượt về AFF Cup 2026. Tuy nhiên, HLV Gavin Lee vẫn tin tưởng đội bóng Đảo quốc Sư tử có thể lật ngược tình thế.

TRỰC TIẾP Thái Lan vs Singapore: Cú sốc lớn dành cho Thái Lan - AFF Cup 2026 - Ảnh 1.

Thông tin trước trận đấu Thái Lan vs Singapore

Phong độ tại AFF Cup 2026

Thái Lan

TRỰC TIẾP Thái Lan vs Singapore: Cú sốc lớn dành cho Thái Lan - AFF Cup 2026 - Ảnh 2.

Singapore

TRỰC TIẾP Thái Lan vs Singapore: Cú sốc lớn dành cho Thái Lan - AFF Cup 2026 - Ảnh 3.

Chân sút hàng đầu

Thái Lan: Teerasak Poeiphimai - 4 bàn, Yotsakorn Burapha, Kakana Khamyok - 2 bàn

Singapore: Ilhan Fandi - 4 bàn, Shawal Anuar, Song Ui-young - 1 bàn

Thành tích đối đầu

TRỰC TIẾP Thái Lan vs Singapore: Cú sốc lớn dành cho Thái Lan - AFF Cup 2026 - Ảnh 4.

Dự đoán Thái Lan vs Singapore

Football Predictions AI dự đoán: Thái Lan 2-0 Singapore

Scores24 nhận định: Thái Lan vượt trội, nhưng Singapore vẫn sẽ có ít nhất 1 bàn thắng. Dự đoán: Thái Lan 2-1 Singapore

SportsKeeda nhận định: Thái Lan hoàn toàn áp đảo và sẽ tiếp tục chuỗi trận toàn thắng tại AFF Cup 2026. Dự đoán: Thái Lan 2-0 Singapore

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đội tuyển Việt Nam

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AFF Cup

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