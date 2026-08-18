Diễn biến trận đấu Thái Lan vs Singapore, bán kết AFF Cup 2026
Singapore có thể tạo nên kỳ tích? Để thua 1-3 ngay trên sân nhà ở lượt đi, Singapore gặp quá nhiều khó khăn khi phải làm khách trước Thái Lan ở bán kết lượt về AFF Cup 2026. Tuy nhiên, HLV Gavin Lee vẫn tin tưởng đội bóng Đảo quốc Sư tử có thể lật ngược tình thế.
Thông tin trước trận đấu Thái Lan vs Singapore
Phong độ tại AFF Cup 2026
Thái Lan
Singapore
Chân sút hàng đầu
Thái Lan: Teerasak Poeiphimai - 4 bàn, Yotsakorn Burapha, Kakana Khamyok - 2 bàn
Singapore: Ilhan Fandi - 4 bàn, Shawal Anuar, Song Ui-young - 1 bàn
Thành tích đối đầu
Dự đoán Thái Lan vs Singapore
Football Predictions AI dự đoán: Thái Lan 2-0 Singapore
Scores24 nhận định: Thái Lan vượt trội, nhưng Singapore vẫn sẽ có ít nhất 1 bàn thắng. Dự đoán: Thái Lan 2-1 Singapore
SportsKeeda nhận định: Thái Lan hoàn toàn áp đảo và sẽ tiếp tục chuỗi trận toàn thắng tại AFF Cup 2026. Dự đoán: Thái Lan 2-0 Singapore
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