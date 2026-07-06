Trận đấu Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha diễn ra lúc 02h00 ngày 7/7, thuộc khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026.

Diễn biến trận Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha





Đội hình xuất phát

Bồ Đào Nha: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Fernandes, Neto, Leao, Ronaldo

Tây Ban Nha: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal





Thông tin trước trận Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Thành tích tại World Cup 2026

Bồ Đào Nha: Thắng 2, hòa 2, ghi được 8 bàn thắng và nhận 2 bàn thua

Tây Ban Nha: Thắng 3, hòa 1, ghi được 8 bàn thắng và nhận 0 bàn thua

Danh sách ghi bàn

Bồ Đào Nha: Cristiano Ronaldo - 3 bàn, Rafael Leão, Nuno Mendes, João Neves, Gonçalo Ramos - 1 bàn

Tây Ban Nha: Mikel Oyarzabal - 4 bàn, Álex Baena, Pedro Porro, Lamine Yamal - 1 bàn

Thành tích đối đầu

Dự đoán từ chuyên gia

Chuyên gia từ trang Sports Illustrated dự đoán: "Mặc dù Tây Ban Nha không còn năng động và hủy diệt như hai 2 trước khi họ đăng quang rực rỡ tại Euro 2024, nhưng đội bóng này vẫn thể hiện sự ăn ý đáng nể. Bồ Đào Nha, với những tài năng đang sở hữu, hoàn toàn có thể thi đấu ở đẳng cấp tương tự, nhưng Ronaldo vẫn là một bài toán không dễ giải.

Ronaldo có khoảnh khắc tỏa sáng trước Croatia, nhưng trong thế trận đội nhà không có bóng, anh lại không thể đóng góp đáng kể. Rất có thể, trận đấu với Tây Ban Nha sẽ là trận đấu World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của CR7".

Dự đoán: Bồ Đào Nha 0-2 Tây Ban Nha