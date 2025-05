Báo Người Lao Động xâu chuỗi lại diễn biến của 2 vụ việc đau lòng này:

Ngày 4-9-2024: Tai nạn giao thông xảy ra

Ông N.V.B.T. (32 tuổi; ngụ Trà Vinh) điều khiển xe tải vượt xe bán tải đang dừng bên lề phải, lấn sang làn trái. Em T.N.X.N điều khiển xe đạp điện ngược chiều, dừng lại khi thấy xe tải.

Phía sau, xe đạp điện của em N.N.B.Tr (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) chở bạn học là L.M.Ng va chạm vào xe của N.

Em Tr. ngã ra đường, bị xe tải của ông T. cán qua nên tử vong sau đó; Ng. ngã vào lề đường nên thoát chết.

Vụ tai nạn giao thông ngày 4-9-2024. Nguồn mạng xã hội

Quá trình điều tra và quan điểm trái chiều

Công an huyện Trà Ôn phối hợp liên ngành điều tra nhưng không thống nhất quan điểm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Trà Ôn xác định lỗi chính do Tr. không quan sát, không giữ khoảng cách.

VKSND và TAND huyện Trà Ôn cho rằng do ông T. vượt xe không đảm bảo an toàn, là lỗi hoàn toàn. Em Tr. không chú ý quan sát, là lỗi vi phạm hành chính.

Bà N.N.H (mẹ Tr.) đau lòng nói về vụ tai nạn của con gái

Do liên ngành tư pháp huyện Trà Ôn không thống nhất quan điểm xử lý nên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long kết hợp với Phòng 1 - VKSND tỉnh và Phòng PC08 tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, kiểm tra tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ.

Kết quả xác định lỗi chính gây ra vụ tai nạn là do Tr. điều khiển xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước liền kề; không chú ý quan sát nên bánh trước xe đạp điện của em va chạm vào xe đạp điện của N. đang dừng.

Ngày 23-12-2024: Văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Long có văn bản phúc đáp gửi Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn thông báo quan điểm của liên ngành Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và VKSND tỉnh về vụ việc trên.

Ngày 26-12-2024: Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 760/QĐ-ĐTTH vì "Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Ngày 17-1-2025: VKSND huyện Trà Ôn hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 760/QĐ-ĐTTH, chấp nhận một phần đơn khiếu nại của ông N.V.P (42 tuổi; cha Tr.).

Ngày 23-1: Công an huyện Trà Ôn lại ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH, lần này với lý do "không có sự việc phạm tội".

Ngày 10-2: VKSND huyện Trà Ôn bác khiếu nại của ông P., giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH của Công an huyện Trà Ôn.

Ngày 28-4: Nhiều lần khiếu nại nhưng công an không khởi tố vụ án, ông P. nổ súng bắn tài xế T. rồi tự sát. Ông P. tử vong, ông T. bị thương nặng nhưng qua cơn nguy kịch.

Ông P. (đội nón) nổ súng bắn ông T. vào ngày 28-4

Ngày 29-4: Luật sư hỗ trợ pháp lý cùng gia đình cháu Tr. nộp hồ sơ, cung cấp tài liệu về vụ tai nạn ngày 4-9-2024 đến Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao.

Đồng thời, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã rút toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông làm cháu Tr. tử vong để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Ngày 30-4: Bộ Công an chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ hành vi của ông P. và vụ tai nạn ngày 4-9-2024 cũng như quá trình giải quyết khiếu nại trong vụ việc.

Ngày 2-5: Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiểm tra hồ sơ và xác định hành vi điều khiển xe ô tô biển số 84C - 102.77 của tài xế T. có dấu hiệu phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Bộ Công an đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến vụ tai nạn; hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH. Đồng thời, khởi tố vụ án "Giết người" liên quan đến vụ ông P. nổ súng.